ثمّن دعوة رئيس الاتحاد الإماراتي للدارتس.. البصري:نسعى إلى التعاون مع الاتحادات العربية لتطوير المنتخبات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حضر رئيس الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس منذر البصري ختام البطولة التصنيفية الرابعة للدارتس بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدعوة من رئيس الاتحاد الإماراتي للدارتس خليفة المطيوعي، وشارك في تتويج الأبطال.
وقال البصري: تلقيت دعوة رئيس الاتحاد الإماراتي بكل سرور، وشاهدت منافسات يومين متتاليين بمشاركة ثمانين لاعبًا ولاعبة، وهي منافسات رفيعة المستوى، سواء من اللاعبين الإماراتيين أو المقيمين والضيوف الذين أثروا المستوى العام.
وأضاف البصري: تشهد لعبة الدارتس في الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا بالغًا لتطويرها والوصول بها إلى أفضل مستوى، وذلك بفضل تنظيم المسابقات المحلية بطريقة احترافية تدل على تسارع وتيرة العمل والسباق مع الزمن وتحدي الصعوبات من أجل اختصار الزمن، وهو ما سيرفع أداء لاعبي الإمارات المتطلعين للمشاركة في البطولات القارية والعالمية.
وأشار البصري إلى أن تسجيل المعدلات العالية من لاعبي الإمارات في البطولة التصنيفية الرابعة يجعل التفاؤل عاليًا لبروز عناصر قادرة على تسجيل نتائج بارزة، منوهًا إلى أن لاعبي مملكة البحرين يحرصون على المشاركة في البطولات المفتوحة، وفي شهر مارس الماضي حقق البحريني عبدالله سعيد المركز الثاني خلف الإماراتي أحمد الشهابي، وهو ما يدل على كفاءة اللاعبين البحرينيين في التنافس مع زملائهم من الدول العربية.
وأوضح البصري أن لعبة الدارتس آخذة في الانتشار على مستوى الدول العربية بشكل رسمي، مؤكدًا أن إعلان اللجنة الأولمبية الأردنية تشكيل الاتحاد الأردني للدارتس من الأمور المشجعة على تنظيم المسابقات العربية في القريب العاجل لتبادل الخبرات الفنية والإدارية على مستوى اللعبة.
المطيوعي: نجتهد للارتقاء بمستوياتنا إلى العالمية
من جانبه قال رئيس الاتحاد الإماراتي للدارتس خليفة المطيوعي إن الاتحاد الإماراتي حريص على تقوية العلاقات الأخوية بينه وبين الاتحادات العربية للدارتس من أجل اطلاعهم على ما وصلت إليه الرياضة الإماراتية من تطور، وخصوصًا رياضة الدارتس في ظل اهتمام الدولة بالرياضة.
وأضاف المطيوعي: سعدنا في الاتحاد الإماراتي للدارتس بحضور رئيس الاتحاد البحريني منذر البصري ومتابعة جانب من المنافسات ثم المشاركة في تتويج الأبطال، متطلعين إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات من خلال الزيارات والمشاركات الخارجية في مختلف الدول العربية بما يخدم اللعبة وتطورها في الدول العربية، وحتى ترتفع درجة التنافس بين الأشقاء العرب حتى يتم تهيئتهم إلى المشاركة بفعالية في البطولات الآسيوية والعالمية.
ونوّه المطيوعي بتسارع التطور في رياضة الدارتس في أكثر من بلد عربي والرغبة الكبرى من الاتحادات العربية للحاق بالدول المتقدمة في هذه الرياضة، الأمر الذي ينبئ بحصول تطور ملحوظ للمنتخبات العربية.
وبيّن المطيوعي أن مشاركة أربعة لاعبين بحرينيين هم سمير المعبّر، حسن حاجي، محمود عبدالرحمن ومرام علي دليل على الرغبة القوية في زيادة الخبرات والحرص على الالتقاء باللاعبين العرب وغيرهم في البطولات المفتوحة.
MENAFN02112023000055011008ID1107363641