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ثمّن دعوة رئيس الاتحاد الإماراتي للدارتس.. البصري:نسعى إلى التعاون مع الاتحادات العربية لتطوير المنتخبات

11/2/2023 7:15:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حضر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭ ‬التصنيفية‭ ‬الرابعة‭ ‬للدارتس‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإماراتي‭ ‬للدارتس‭ ‬خليفة‭ ‬المطيوعي،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬تتويج‭ ‬الأبطال‭.‬

وقال‭ ‬البصري‭: ‬تلقيت‭ ‬دعوة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإماراتي‭ ‬بكل‭ ‬سرور،‭ ‬وشاهدت‭ ‬منافسات‭ ‬يومين‭ ‬متتاليين‭ ‬بمشاركة‭ ‬ثمانين‭ ‬لاعبًا‭ ‬ولاعبة،‭ ‬وهي‭ ‬منافسات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الإماراتيين‭ ‬أو‭ ‬المقيمين‭ ‬والضيوف‭ ‬الذين‭ ‬أثروا‭ ‬المستوى‭ ‬العام‭.‬

وأضاف‭ ‬البصري‭: ‬تشهد‭ ‬لعبة‭ ‬الدارتس‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬اهتمامًا‭ ‬بالغًا‭ ‬لتطويرها‭ ‬والوصول‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬تنظيم‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬بطريقة‭ ‬احترافية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬تسارع‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬والسباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬وتحدي‭ ‬الصعوبات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اختصار‭ ‬الزمن،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيرفع‭ ‬أداء‭ ‬لاعبي‭ ‬الإمارات‭ ‬المتطلعين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬والعالمية‭.‬

وأشار‭ ‬البصري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تسجيل‭ ‬المعدلات‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التصنيفية‭ ‬الرابعة‭ ‬يجعل‭ ‬التفاؤل‭ ‬عاليًا‭ ‬لبروز‭ ‬عناصر‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬نتائج‭ ‬بارزة،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وفي‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬حقق‭ ‬البحريني‭ ‬عبدالله‭ ‬سعيد‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬الإماراتي‭ ‬أحمد‭ ‬الشهابي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬كفاءة‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬التنافس‭ ‬مع‭ ‬زملائهم‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وأوضح‭ ‬البصري‭ ‬أن‭ ‬لعبة‭ ‬الدارتس‭ ‬آخذة‭ ‬في‭ ‬الانتشار‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأردنية‭ ‬تشكيل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬للدارتس‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المشجعة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬المسابقات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭.‬


المطيوعي‭: ‬نجتهد‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوياتنا‭ ‬إلى‭ ‬العالمية

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإماراتي‭ ‬للدارتس‭ ‬خليفة‭ ‬المطيوعي‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإماراتي‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬للدارتس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اطلاعهم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الرياضة‭ ‬الإماراتية‭ ‬من‭ ‬تطور،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬رياضة‭ ‬الدارتس‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اهتمام‭ ‬الدولة‭ ‬بالرياضة‭.‬

وأضاف‭ ‬المطيوعي‭: ‬سعدنا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإماراتي‭ ‬للدارتس‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬ومتابعة‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬ثم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تتويج‭ ‬الأبطال،‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الزيارات‭ ‬والمشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬اللعبة‭ ‬وتطورها‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وحتى‭ ‬ترتفع‭ ‬درجة‭ ‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬العرب‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬تهيئتهم‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الآسيوية‭ ‬والعالمية‭.‬

ونوّه‭ ‬المطيوعي‭ ‬بتسارع‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الدارتس‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬والرغبة‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬للحاق‭ ‬بالدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينبئ‭ ‬بحصول‭ ‬تطور‭ ‬ملحوظ‭ ‬للمنتخبات‭ ‬العربية‭.‬

وبيّن‭ ‬المطيوعي‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬بحرينيين‭ ‬هم‭ ‬سمير‭ ‬المعبّر،‭ ‬حسن‭ ‬حاجي،‭ ‬محمود‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬ومرام‭ ‬علي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الرغبة‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الخبرات‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬الالتقاء‭ ‬باللاعبين‭ ‬العرب‭ ‬وغيرهم‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المفتوحة‭.‬

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