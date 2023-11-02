((الموروث)) تستعد لختام موسم ناصر بن حمد البحري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

المنامة‭ - ‬لجنة‭ ‬الموروث‭: ‬وضعت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬استعدادا‭ ‬لختام‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭. ‬

ويقام‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬لموسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمتحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التراثية‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬فيه‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

وفي‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للموسم،‭ ‬يقام‭ ‬سباق‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬للقوارب‭ ‬التراثية‭ ‬30‭ ‬قدما‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وذلك‭ ‬لمسافة‭ ‬3000‭ ‬متر‭.‬

كما‭ ‬يقام‭ ‬السباق‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬للقوارب‭ ‬الشراعية‭ ‬فئة‭ ‬22‭ ‬قدما‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬ونادي‭ ‬العديد‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

كما‭ ‬تقام‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬غيص‭ ‬الموروث‮»‬‭ ‬المخصصة‭ ‬للغوص‭ ‬الحر‭ ‬بالإضافة‭ ‬للسباحة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬المصاحبة‭ ‬للحفل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القعود‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬إن‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لموسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أيده‭ ‬الله‭ ‬برياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬كجزء‭ ‬أساسي‭ ‬يشكل‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭.‬

وأضاف‭ ‬القعود‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬تؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬وتدعم‭ ‬جهود‭ ‬حفظه‭ ‬وترسيخه‭ ‬للأجيال‭ ‬المتعاقبة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬الموروث‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القيم‭ ‬النبيلة‭ ‬للإنسان‭ ‬البحريني‭.‬

وأكد‭ ‬القعود‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬بموروث‭ ‬شعبي‭ ‬غني‭ ‬ومتنوع‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬أو‭ ‬البر‭ ‬أو‭ ‬الزراعة‭ ‬والمهن‭ ‬القديمة‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تنوع‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬المتعايش‭ ‬منذ‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭ ‬منوها‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬الشعبية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬للعودة‭ ‬لتراثه‭ ‬مما‭ ‬يصون‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭.‬

وكان‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬قد‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬وشمل‭ ‬سباقات‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬المؤهلة‭ ‬للسباق‭ ‬الختامي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬الغوص‭ ‬الحر‭ ‬دون‭ ‬معدات‭ ‬حديثة‭ ‬للمحترفين‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬15‭ ‬مترا‭ (‬غيص‭ ‬الموروث‭).‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬الموسم‭ ‬مسابقة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ (‬الحداق‭) ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬4‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬هي‭ ‬الهامور‭ ‬والكنعد‭ ‬والشعري‭ ‬والجد‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الموسم‭ ‬أيضا،‭ ‬أقيمت‭ ‬مسابقة‭ ‬جديدة‭ ‬للصيد‭ ‬الحديث‭.‬