فيرستابن وهاميلتون يعيدان عقارب الساعة إلى الوراء

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ساو باولو - (أ ف ب): عامان بعد المنافسة المثيرة التي جمعتهما على لقب بطولة العالم للفورمولا، سيكون الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات توالياً والبريطاني لويس هاميلتون، في مواجهة قوية على حلبة جائزة البرازيل الكبرى يوم الأحد.
فبعد حلوله ثانياً على الحلبة خلف سائق ريد بول في أوستن والمكسيك، يأمل فريق مرسيدس ان يتمكن هاميلتون من تحقيق الفوز في البرازيل، على غرار ما فعل زميله جورج راسل قبل 12 شهرًا عندما حقّق باكورة انتصاراته وحلّ مرسيدس في أوّل مركزين.
ورغم حسمه اللقب، لا يبدو فيرستابن انه سيسلّم اي سباق، حيث يتطلع الى مواصلة تحطيم الارقام القياسية على حلبة انترلاغوس الشهيرة التي استضافت العديد من السباقات الدراماتيكية.
ويعود آخر فوز لمرسيدس إلى سباق البرازيل نفسه عن طريق راسل، فيما حقّق ريد بول مذاك الحين 19 انتصارًا منها 17 لفيرستابن، و2 للمكسيكي سيرخيو بيريس، في سلسلة غير مسبوقة لم يخرقها سوى فوز سائق فيراري الاسباني كارلوس ساينس بجائزة سنغافورة.
كذلك فاز راسل بسباق السرعة العام الماضي، أما هاميلتون فحقق الفوز بقيادة مذهلة بسباق عام 2021.
كلّ ذلك يؤشر بشكل واضح الى انّ مرسيدس تملك ذكريات طيبة في الحلبة البرازيلية، كونها فازت بستة سباقات من آخر ثمانية.
وقال توتو وولف رئيس مرسيدس: «نذهب إلى هناك ونحن نعلم أن لدينا سيارة جيدة ونؤمن أنه إذا وضعنا كل جهودنا بشكل متسلسل، فيمكننا أن نحظى بعطلة نهاية أسبوع قوية للغاية».
ووافقه هاميلتون على ذلك مضيفًا: «السباقان المقبلان سيكونان متقاربين جدًا، لكنني متأكد من أن ماكس سيحصل على 18 أو 19 هذا العام». وكان هاميلتون، الفائز ثلاث مرات في البرازيل، قادراً على المنافسة بشكل حقيقي في السباقين الأخيرين، حتى لو استُبعد في تكساس، ومن المؤكد أنه سيبذل كل ما في وسعه، بفضل الدعم الصاخب في بلد اختاره مواطنا فخريًا، ما يدفع بهاميلتون الى ردّ الجميل للجماهير الذي تعتبره واحداً منها في ظل غياب اي سائق برازيلي.
فيرستابن الذي لا يقهر
من جهته، يطمح فيرستابن الى تحقيق فوزه الـ52 في مسيرته، والـ17 هذا العام (رقم قياسي)، ليصبح على بعد فوز واحد من بطل العالم اربع مرات سيباستيان فيتل (53).
وقال كريستيان هورنر رئيس فريق ريد بول: «إنه ليس مهووسًا بمطاردة الأرقام القياسية أو الإحصائيات، لكنه يعرف أكثر مما تعتقد، لديه فقط رغبة داخلية، وإيمان داخلي، وعطش داخلي يدفعه طوال الوقت. إنه شيء يتقاسمه مع جميع العظماء».
وبعد الحادث الذي تعرّض له في اللفة الاولى من سباق المكسيك على ارضه، يأمل بيريس استعادة توازنه.
ويحتل المركز الثاني في ترتيب السائقين متقدما بفارق 20 نقطة فقط عن هاميلتون، قبل ثلاث سباقات من النهاية، وأبدى هورنر اعجابه بمدى التزام بيريس بتحقيق أوّل مركزين لريد بول في الترتيب.
وقال بيريس الذي كان مستقبله مع الفريق موضع الكثير من التكهنات: «المكسيك كانت مدمرة بالنسبة إلي، لكن هذه الأشياء تحدث».
وتابع: «لا يمكنك أن تتخيل ما حدث أو ما كان يمكن أن يحدث. تركيزي هو احتلال المركز الثاني وقضاء عطلة نهاية أسبوع رائعة في البرازيل».
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