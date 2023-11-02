فيرستابن وهاميلتون يعيدان عقارب الساعة إلى الوراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عامان‭ ‬بعد‭ ‬المنافسة‭ ‬المثيرة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا،‭ ‬سيكون‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬توالياً‭ ‬والبريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬جائزة‭ ‬البرازيل‭ ‬الكبرى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭.‬

فبعد‭ ‬حلوله‭ ‬ثانياً‭ ‬على‭ ‬الحلبة‭ ‬خلف‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬أوستن‭ ‬والمكسيك،‭ ‬يأمل‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬ان‭ ‬يتمكن‭ ‬هاميلتون‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬فعل‭ ‬زميله‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬شهرًا‭ ‬عندما‭ ‬حقّق‭ ‬باكورة‭ ‬انتصاراته‭ ‬وحلّ‭ ‬مرسيدس‭ ‬في‭ ‬أوّل‭ ‬مركزين‭.‬

ورغم‭ ‬حسمه‭ ‬اللقب،‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬فيرستابن‭ ‬انه‭ ‬سيسلّم‭ ‬اي‭ ‬سباق،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬تحطيم‭ ‬الارقام‭ ‬القياسية‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬انترلاغوس‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬الدراماتيكية‭.‬

ويعود‭ ‬آخر‭ ‬فوز‭ ‬لمرسيدس‭ ‬إلى‭ ‬سباق‭ ‬البرازيل‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬راسل،‭ ‬فيما‭ ‬حقّق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬مذاك‭ ‬الحين‭ ‬19‭ ‬انتصارًا‭ ‬منها‭ ‬17‭ ‬لفيرستابن،‭ ‬و2‭ ‬للمكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس،‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لم‭ ‬يخرقها‭ ‬سوى‭ ‬فوز‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬الاسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬بجائزة‭ ‬سنغافورة‭.‬

كذلك‭ ‬فاز‭ ‬راسل‭ ‬بسباق‭ ‬السرعة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أما‭ ‬هاميلتون‭ ‬فحقق‭ ‬الفوز‭ ‬بقيادة‭ ‬مذهلة‭ ‬بسباق‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

كلّ‭ ‬ذلك‭ ‬يؤشر‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬الى‭ ‬انّ‭ ‬مرسيدس‭ ‬تملك‭ ‬ذكريات‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬الحلبة‭ ‬البرازيلية،‭ ‬كونها‭ ‬فازت‭ ‬بستة‭ ‬سباقات‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬ثمانية‭.‬

وقال‭ ‬توتو‭ ‬وولف‭ ‬رئيس‭ ‬مرسيدس‭: ‬‮«‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬ونحن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬سيارة‭ ‬جيدة‭ ‬ونؤمن‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬وضعنا‭ ‬كل‭ ‬جهودنا‭ ‬بشكل‭ ‬متسلسل،‭ ‬فيمكننا‭ ‬أن‭ ‬نحظى‭ ‬بعطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬قوية‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

ووافقه‭ ‬هاميلتون‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مضيفًا‭: ‬‮«‬السباقان‭ ‬المقبلان‭ ‬سيكونان‭ ‬متقاربين‭ ‬جدًا،‭ ‬لكنني‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ماكس‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬18‭ ‬أو‭ ‬19‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬هاميلتون،‭ ‬الفائز‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬بشكل‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬السباقين‭ ‬الأخيرين،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬استُبعد‭ ‬في‭ ‬تكساس،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أنه‭ ‬سيبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعه،‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الصاخب‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬اختاره‭ ‬مواطنا‭ ‬فخريًا،‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬بهاميلتون‭ ‬الى‭ ‬ردّ‭ ‬الجميل‭ ‬للجماهير‭ ‬الذي‭ ‬تعتبره‭ ‬واحداً‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬اي‭ ‬سائق‭ ‬برازيلي‭.‬

فيرستابن‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يقهر‭ ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يطمح‭ ‬فيرستابن‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الـ52‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬والـ17‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭)‬،‭ ‬ليصبح‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬اربع‭ ‬مرات‭ ‬سيباستيان‭ ‬فيتل‭ (‬53‭).‬

وقال‭ ‬كريستيان‭ ‬هورنر‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬مهووسًا‭ ‬بمطاردة‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬أو‭ ‬الإحصائيات،‭ ‬لكنه‭ ‬يعرف‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬تعتقد،‭ ‬لديه‭ ‬فقط‭ ‬رغبة‭ ‬داخلية،‭ ‬وإيمان‭ ‬داخلي،‭ ‬وعطش‭ ‬داخلي‭ ‬يدفعه‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭. ‬إنه‭ ‬شيء‭ ‬يتقاسمه‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬العظماء‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬تعرّض‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬المكسيك‭ ‬على‭ ‬ارضه،‭ ‬يأمل‭ ‬بيريس‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭.‬

ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬هاميلتون،‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سباقات‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬وأبدى‭ ‬هورنر‭ ‬اعجابه‭ ‬بمدى‭ ‬التزام‭ ‬بيريس‭ ‬بتحقيق‭ ‬أوّل‭ ‬مركزين‭ ‬لريد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭.‬

وقال‭ ‬بيريس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مستقبله‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬موضع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التكهنات‭: ‬‮«‬المكسيك‭ ‬كانت‭ ‬مدمرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الأشياء‭ ‬تحدث‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تتخيل‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭. ‬تركيزي‭ ‬هو‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وقضاء‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬البرازيل‮»‬‭.‬