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ليبرون يتعملق في ديربي لوس أنجلوس

11/2/2023 7:15:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس ‭ ‬ أنجلوس ‭ - (‬ أ ‭ ‬ ف ‭ ‬ ب ‭): ‬ مُني ‭ ‬ دنفر ‭ ‬ ناغتس ‭ ‬ حامل ‭ ‬ اللقب ‭ ‬ بخسارته ‭ ‬ الأولى ‭ ‬ هذا ‭ ‬ الموسم ‭ ‬ على ‭ ‬ أرض ‭ ‬ مينيسوتا ‭ ‬ تيمبروولفز ‭ ‬89-110‭ ‬ يوم ‭ ‬ الأربعاء ‭ ‬ في ‭ ‬ دوري ‭ ‬ كرة ‭ ‬ السلة ‭ ‬ الأمريكي ‭ ‬ للمحترفين ‭ (‬ أن ‭ ‬ بي ‭ ‬ ايه ‭)‬ ، ‭ ‬ فيما ‭ ‬ لعب ‭ ‬‮«‬ الملك ‮»‬‭ ‬ ليبرون ‭ ‬ جيمس ‭ ‬ دوراً ‭ ‬ فاعلاً ‭ ‬ في ‭ ‬ فوز ‭ ‬ لوس ‭ ‬ أنجلوس ‭ ‬ ليكرز ‭ ‬ على ‭ ‬ جاره ‭ ‬ لوس ‭ ‬ أنجلوس ‭ ‬ كليبرز ‭ ‬130-125‭ ‬ بعد ‭ ‬ التمديد ‭. ‬ واستهل ‭ ‬ دنفر ‭ ‬ موسمه ‭ ‬ بأربعة ‭ ‬ انتصارات ‭ ‬ توالياً، ‭ ‬ بيد ‭ ‬ انه ‭ ‬ لقي ‭ ‬ مواجهة ‭ ‬ عنيدة ‭ ‬ من ‭ ‬ مينيسوتا ‭ ‬ على ‭ ‬ ملعب ‭ ‬ تارغت ‭ ‬ سنتر ‭ ‬ في ‭ ‬ مينيابوليس ‭.‬

وكان ‭ ‬ أنتوني ‭ ‬ إدواردز ‭ ‬ أفضل ‭ ‬ مسجّل ‭ ‬ للفائز ‭ ‬ مع ‭ ‬24‭ ‬ نقطة، ‭ ‬ فيما ‭ ‬ أضاف ‭ ‬ الدومينيكاني ‭ ‬ كارل ‭-‬ أنتوني ‭ ‬ تاونز ‭ ‬21 ، ‭ ‬ في ‭ ‬ مباراة ‭ ‬ حقق ‭ ‬ فيها ‭ ‬ مينيسوتا ‭ ‬ تقدماً ‭ ‬ بلغ ‭ ‬19‭ ‬ نقطة ‭ ‬ بين ‭ ‬ الشوطين ‭. ‬ وقدّم ‭ ‬ الفرنسي ‭ ‬ رودي ‭ ‬ غوبير ‭ ‬ أداء ‭ ‬ دفاعياً ‭ ‬ قوياً ‭ ‬ ملتقطاً ‭ ‬12‭ ‬ متابعة ‭.‬

في ‭ ‬ المقابل، ‭ ‬ كان ‭ ‬ أفضل ‭ ‬ لاعب ‭ ‬ في ‭ ‬ الدوري ‭ ‬ مرتين ‭ ‬ العملاق ‭ ‬ الصربي ‭ ‬ نيكولا ‭ ‬ يوكيتش ‭ ‬ أفضل ‭ ‬ مسجل ‭ ‬ لدنفر ‭ ‬ مع ‭ ‬25‭ ‬ نقطة، ‭ ‬ و 10‭ ‬ متابعات ‭ ‬ و 3‭ ‬ تمريرات ‭ ‬ حاسمة ‭.‬

وقال ‭ ‬ موزّع ‭ ‬ مينيسوتا ‭ ‬ مايك ‭ ‬ كونلي ‭ ‬ صاحب ‭ ‬17‭ ‬ نقطة ‭: ‬‮«‬ ببساطة، ‭ ‬ أظهرنا ‭ ‬ قدراتنا ‭. ‬ نعرف ‭ ‬ انه ‭ ‬ بمقدورنا ‭ ‬ أن ‭ ‬ نكون ‭ ‬ فريقاً ‭ ‬ رائعاً ‭. ‬ يجب ‭ ‬ أن ‭ ‬ نتماسك ‭ ‬ على ‭ ‬ مدى ‭ ‬ كل ‭ ‬ أرباع ‭ ‬ المباراة ‮»‬‭.‬

وتابع ‭ ‬ كونلي ‭: ‬‮«‬ فزنا ‭ ‬ الليلة ‭ ‬ على ‭ ‬ فريق ‭ ‬ جيد ‭ ‬ حقاً، ‭ ‬ وقمنا ‭ ‬ بالأمور ‭ ‬ بسلاسة ‮»‬‭.‬

ليبرون ‭ ‬ يحلّق ‭ ‬

وفي ‭ ‬‮«‬ مدينة ‭ ‬ الملائكة ‮»‬ ، ‭ ‬ أخرج ‭ ‬ ليبرون ‭ ‬ جيمس ‭ ‬ كل ‭ ‬ ما ‭ ‬ في ‭ ‬ جعبته ‭ ‬ من ‭ ‬ رميات، ‭ ‬ صدات، ‭ ‬ متابعات، ‭ ‬ كرات ‭ ‬ ساحقة ‭ ‬ واختراقات، ‭ ‬ ليلهب ‭ ‬ قاعة ‭ ‬ كريبتو ‭.‬ كوم ‭ ‬ أرينا ‭ ‬ التي ‭ ‬ غصت ‭ ‬ بـ 19‭ ‬ ألف ‭ ‬ متفرّج ‭. ‬ وأنهى ‭ ‬ أفضل ‭ ‬ مسجل ‭ ‬ في ‭ ‬ تاريخ ‭ ‬ الدوري ‭ ‬ المباراة ‭ ‬ برصيد ‭ ‬35‭ ‬ نقطة، ‭ ‬ و 11‭ ‬ متابعة ‭ ‬ و 7‭ ‬ تمريرات ‭ ‬ حاسمة، ‭ ‬ ليحقق ‭ ‬ ليكرز ‭ ‬ فوزه ‭ ‬ الثالث ‭ ‬ في ‭ ‬ خمس ‭ ‬ مباريات ‭.‬

وقال ‭ ‬ ليبرون ‭ ‬ بعد ‭ ‬ فوز ‭ ‬ ليكرز ‭ ‬ للمرة ‭ ‬ الأولى ‭ ‬ في ‭ ‬ الديربي ‭ ‬ منذ ‭ ‬2020‭: ‬‮«‬ يا ‭ ‬ لها ‭ ‬ من ‭ ‬ مباراة ‭! ‬ نعرف ‭ ‬ انها ‭ ‬ ستكون ‭ ‬ معركة ‭ ‬ قوية ‭ ‬ دوماً ‭ ‬ أمام ‭ ‬ هؤلاء ‭ ‬ الشبان، ‭ ‬ وفي ‭ ‬ النهاية ‭ ‬ استطعنا ‭ ‬ الفوز ‭ ‬ في ‭ ‬ مباراة ‮»‬‭.‬

وتابع ‭ ‬ اللاعب ‭ ‬ البالغ ‭ ‬38‭ ‬ عاماً ‭: ‬‮«‬ الفوز ‭ ‬ هو ‭ ‬ الشيء ‭ ‬ الأهم، ‭ ‬ أعمل ‭ ‬ جاهداً ‭ ‬ كل ‭ ‬ يوم ‭ ‬ على ‭ ‬ لياقتي ‭ ‬ البدنية، ‭ ‬ وأعمل ‭ ‬ ذهنياً ‭ ‬ بشكل ‭ ‬ يومي ‭ ‬ لمساعدة ‭ ‬ زملائي ‭. ‬ افتقدنا ‭ ‬ اللاعبين ‭ ‬ الليلة، ‭ ‬ هذا ‭ ‬ فوز ‭ ‬ كبير ‭ ‬ وأنا ‭ ‬ سعيد ‭ ‬ للمساهمة ‮»‬‭.‬

وبعد ‭ ‬ تخلّفه ‭ ‬19‭ ‬ نقطة ‭ ‬ خلال ‭ ‬ المباراة، ‭ ‬ عاد ‭ ‬ الفريق ‭ ‬ الأصفر ‭ ‬ وحقق ‭ ‬ نهاية ‭ ‬ رائعة ‭ ‬ في ‭ ‬ مواجهة ‭ ‬ تغيّرت ‭ ‬ فيها ‭ ‬ هوية ‭ ‬ المتقدّم ‭ ‬ تسع ‭ ‬ مرات ‭.‬

وأسهم ‭ ‬ بفوز ‭ ‬ ليكرز ‭ ‬ أنتوني ‭ ‬ ديفيس ‭ (‬27‭ ‬ نقطة ‭ ‬ و 10‭ ‬ متابعات ‭) ‬ والموزع ‭ ‬ دانجيلو ‭ ‬ راسل ‭ (‬27‭ ‬ نقطة ‭).‬

ولدى ‭ ‬ الخاسر، ‭ ‬ برز ‭ ‬ كواهي ‭ ‬ لينارد ‭ (‬38‭ ‬ نقطة ‭)‬ ، ‭ ‬ بول ‭ ‬ جورج ‭ (‬35‭) ‬ الذي ‭ ‬ خرج ‭ ‬ بالأخطاء ‭ ‬ مطلع ‭ ‬ الشوط ‭ ‬ الإضافي، ‭ ‬ والمخضرم ‭ ‬ راسل ‭ ‬ وستبروك ‭ (‬24‭ ‬ نقطة ‭ ‬ و 11‭ ‬ متابعة ‭ ‬ و 8‭ ‬ تمريرات ‭ ‬ حاسمة ‭)‬ ، ‭ ‬ فيما ‭ ‬ ينتظر ‭ ‬ مشاركة ‭ ‬ لاعبه ‭ ‬ الجديد ‭ ‬ المشاكس ‭ ‬ جيمس ‭ ‬ هاردن ‭ ‬ القادم ‭ ‬ أخيراً ‭ ‬ من ‭ ‬ فيلادلفيا ‭ ‬ سفنتي ‭ ‬ سيكسرز ‭.‬

وعلّق ‭ ‬ مدربه ‭ ‬ تايرون ‭ ‬ لو ‭ ‬ على ‭ ‬ تكامل ‭ ‬ هاردن ‭ ‬ مع ‭ ‬ نجوم ‭ ‬ الفريق ‭ ‬ لينارد ‭ ‬ وجورج ‭ ‬ ووستبروك ‭: ‬‮«‬ هدفه ‭ ‬ هو ‭ ‬ لقب ‭ ‬ الدوري ‭. ‬ عرف ‭ ‬ دوماً ‭ ‬ كيف ‭ ‬ يضحّي ‭. ‬ في ‭ ‬ فيلادلفيا ‭ ‬ وحتى ‭ ‬ في ‭ ‬ بروكلين، ‭ ‬ كان ‭ ‬ يضحّي ‭ ‬ لأجل ‭ ‬ كيفن ‭ ‬ دورانت ‭ ‬ وكايري ‭ ‬ إرفينغ، ‭ ‬ كان ‭ ‬ الرقم ‭ ‬ واحد ‭ ‬ في ‭ ‬ التمريرات ‭ ‬ الحاسمة ‭ (...) ‬ جودة ‭ ‬ تمريراته ‭ ‬ ستكون ‭ ‬ مفيدة ‭ ‬ لنا ‮»‬‭. ‬ وتابع ‭ ‬ لو ‭ ‬ الذي ‭ ‬ لم ‭ ‬ يكشف ‭ ‬ عن ‭ ‬ موعد ‭ ‬ مشاركة ‭ ‬ هاردن ‭ ‬ الأولى ‭: ‬‮«‬ عملية ‭ ‬ الاندماج ‭ ‬ ستأخذ ‭ ‬ وقتها، ‭ ‬ لفهم ‭ ‬ التبديلات، ‭ ‬ طريقة ‭ ‬ لعبنا ‭ ‬ الهجومية ‭ ‬ والدفاعية، ‭ ‬ لكننا ‭ ‬ متحمّسون ‭ (‬ لقدومه ‭)‬‮»‬‭.‬

‭ ‬155 نقطة ‭ ‬ لبوسطن ‭ ‬

ودكّ ‭ ‬ بوسطن ‭ ‬ سلتيكس ‭ ‬ سلة ‭ ‬ إنديانا ‭ ‬ بيسرز ‭ ‬ بـ 155‭ ‬ نقطة ‭ ‬ مقابل ‭ ‬104 ، ‭ ‬ محققاً ‭ ‬ فوزه ‭ ‬ الرابع ‭ ‬ توالياً ‭ ‬ في ‭ ‬ صدارة ‭ ‬ المنطقة ‭ ‬ الشرقية ‭.‬

وهذا ‭ ‬ ثاني ‭ ‬ أعلى ‭ ‬ رصيد ‭ ‬ في ‭ ‬ تاريخ ‭ ‬ سلتيكس، ‭ ‬ بعد ‭ ‬ تسجيله ‭ ‬173‭ ‬ نقطة ‭ ‬ خلال ‭ ‬ الفوز ‭ ‬ على ‭ ‬ مينيابوليس ‭ ‬ عام ‭ ‬1959‭.‬

ولم ‭ ‬ يشارك ‭ ‬ أساسيو ‭ ‬ بوسطن ‭ ‬ سوى ‭ ‬ ثلاثة ‭ ‬ أرباع، ‭ ‬ وتقاسموا ‭ ‬ التسجيل ‭ ‬ مع ‭ ‬30‭ ‬ نقطة ‭ ‬ و 12‭ ‬ متابعة ‭ ‬ لجايسون ‭ ‬ تايتوم، ‭ ‬18‭ ‬ لديريك ‭ ‬ وايت، ‭ ‬16‭ ‬ لجايلن ‭ ‬ براون ‭ ‬ و 15‭ ‬ لجرو ‭ ‬ هوليداي ‭. ‬ وبعدما ‭ ‬ كان ‭ ‬ غولدن ‭ ‬ ستايت ‭ ‬ ووريرز ‭ ‬ متخلفاً ‭ ‬ بفارق ‭ ‬ نقطة ‭ ‬ راوغ ‭ ‬ المخضرم ‭ ‬ كلاي ‭ ‬ تومسون ‭ ‬ وأرسل ‭ ‬ رمية ‭ ‬ متوسطة ‭ ‬ قبل ‭ ‬ عشرَين ‭ ‬ من ‭ ‬ الثانية ‭ ‬ على ‭ ‬ نهاية ‭ ‬ مواجهته ‭ ‬ مع ‭ ‬ ضيفه ‭ ‬ ساكرامنتو ‭ ‬ كينغز ‭ ‬ محققاً ‭ ‬ الفوز ‭ ‬102-101‭.‬

ورفع ‭ ‬ ووريرز ‭ ‬ رصيده ‭ ‬ إلى ‭ ‬4‭ ‬ انتصارات ‭ ‬ مقابل ‭ ‬ خسارة، ‭ ‬ في ‭ ‬ المركز ‭ ‬ الثاني ‭ ‬ ضمن ‭ ‬ ترتيب ‭ ‬ المنطقة ‭ ‬ الغربية ‭ ‬ التي ‭ ‬ يتصدرها ‭ ‬ دالاس ‭ ‬ مافريكس ‭ ‬ بأربعة ‭ ‬ انتصارات ‭ ‬ دون ‭ ‬ خسارة، ‭ ‬ بعد ‭ ‬ فوزه ‭ ‬ على ‭ ‬ شيكاغو ‭ ‬ بولز ‭ ‬114-105 ، ‭ ‬ بفضل ‭ ‬25‭ ‬ نقطة ‭ ‬ لغرانت ‭ ‬ وليامس، ‭ ‬24‭ ‬ لتيم ‭ ‬ هاردواي ‭ ‬ جونيور ‭ ‬ و 18‭ ‬ للنجم ‭ ‬ السلوفيني ‭ ‬ لوكا ‭ ‬ دونتشيتش ‭.‬

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