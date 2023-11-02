ليبرون يتعملق في ديربي لوس أنجلوس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس - ( أ ف ب ): مُني دنفر ناغتس حامل اللقب بخسارته الأولى هذا الموسم على أرض مينيسوتا تيمبروولفز 89-110 يوم الأربعاء في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ( أن بي ايه ) ، فيما لعب « الملك » ليبرون جيمس دوراً فاعلاً في فوز لوس أنجلوس ليكرز على جاره لوس أنجلوس كليبرز 130-125 بعد التمديد . واستهل دنفر موسمه بأربعة انتصارات توالياً، بيد انه لقي مواجهة عنيدة من مينيسوتا على ملعب تارغت سنتر في مينيابوليس .
وكان أنتوني إدواردز أفضل مسجّل للفائز مع 24 نقطة، فيما أضاف الدومينيكاني كارل - أنتوني تاونز 21 ، في مباراة حقق فيها مينيسوتا تقدماً بلغ 19 نقطة بين الشوطين . وقدّم الفرنسي رودي غوبير أداء دفاعياً قوياً ملتقطاً 12 متابعة .
في المقابل، كان أفضل لاعب في الدوري مرتين العملاق الصربي نيكولا يوكيتش أفضل مسجل لدنفر مع 25 نقطة، و 10 متابعات و 3 تمريرات حاسمة .
وقال موزّع مينيسوتا مايك كونلي صاحب 17 نقطة : « ببساطة، أظهرنا قدراتنا . نعرف انه بمقدورنا أن نكون فريقاً رائعاً . يجب أن نتماسك على مدى كل أرباع المباراة ».
وتابع كونلي : « فزنا الليلة على فريق جيد حقاً، وقمنا بالأمور بسلاسة ».
ليبرون يحلّق
وفي « مدينة الملائكة » ، أخرج ليبرون جيمس كل ما في جعبته من رميات، صدات، متابعات، كرات ساحقة واختراقات، ليلهب قاعة كريبتو . كوم أرينا التي غصت بـ 19 ألف متفرّج . وأنهى أفضل مسجل في تاريخ الدوري المباراة برصيد 35 نقطة، و 11 متابعة و 7 تمريرات حاسمة، ليحقق ليكرز فوزه الثالث في خمس مباريات .
وقال ليبرون بعد فوز ليكرز للمرة الأولى في الديربي منذ 2020: « يا لها من مباراة ! نعرف انها ستكون معركة قوية دوماً أمام هؤلاء الشبان، وفي النهاية استطعنا الفوز في مباراة ».
وتابع اللاعب البالغ 38 عاماً : « الفوز هو الشيء الأهم، أعمل جاهداً كل يوم على لياقتي البدنية، وأعمل ذهنياً بشكل يومي لمساعدة زملائي . افتقدنا اللاعبين الليلة، هذا فوز كبير وأنا سعيد للمساهمة ».
وبعد تخلّفه 19 نقطة خلال المباراة، عاد الفريق الأصفر وحقق نهاية رائعة في مواجهة تغيّرت فيها هوية المتقدّم تسع مرات .
وأسهم بفوز ليكرز أنتوني ديفيس (27 نقطة و 10 متابعات ) والموزع دانجيلو راسل (27 نقطة ).
ولدى الخاسر، برز كواهي لينارد (38 نقطة ) ، بول جورج (35) الذي خرج بالأخطاء مطلع الشوط الإضافي، والمخضرم راسل وستبروك (24 نقطة و 11 متابعة و 8 تمريرات حاسمة ) ، فيما ينتظر مشاركة لاعبه الجديد المشاكس جيمس هاردن القادم أخيراً من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز .
وعلّق مدربه تايرون لو على تكامل هاردن مع نجوم الفريق لينارد وجورج ووستبروك : « هدفه هو لقب الدوري . عرف دوماً كيف يضحّي . في فيلادلفيا وحتى في بروكلين، كان يضحّي لأجل كيفن دورانت وكايري إرفينغ، كان الرقم واحد في التمريرات الحاسمة (...) جودة تمريراته ستكون مفيدة لنا ». وتابع لو الذي لم يكشف عن موعد مشاركة هاردن الأولى : « عملية الاندماج ستأخذ وقتها، لفهم التبديلات، طريقة لعبنا الهجومية والدفاعية، لكننا متحمّسون ( لقدومه )».
155 نقطة لبوسطن
ودكّ بوسطن سلتيكس سلة إنديانا بيسرز بـ 155 نقطة مقابل 104 ، محققاً فوزه الرابع توالياً في صدارة المنطقة الشرقية .
وهذا ثاني أعلى رصيد في تاريخ سلتيكس، بعد تسجيله 173 نقطة خلال الفوز على مينيابوليس عام 1959.
ولم يشارك أساسيو بوسطن سوى ثلاثة أرباع، وتقاسموا التسجيل مع 30 نقطة و 12 متابعة لجايسون تايتوم، 18 لديريك وايت، 16 لجايلن براون و 15 لجرو هوليداي . وبعدما كان غولدن ستايت ووريرز متخلفاً بفارق نقطة راوغ المخضرم كلاي تومسون وأرسل رمية متوسطة قبل عشرَين من الثانية على نهاية مواجهته مع ضيفه ساكرامنتو كينغز محققاً الفوز 102-101.
ورفع ووريرز رصيده إلى 4 انتصارات مقابل خسارة، في المركز الثاني ضمن ترتيب المنطقة الغربية التي يتصدرها دالاس مافريكس بأربعة انتصارات دون خسارة، بعد فوزه على شيكاغو بولز 114-105 ، بفضل 25 نقطة لغرانت وليامس، 24 لتيم هاردواي جونيور و 18 للنجم السلوفيني لوكا دونتشيتش .
MENAFN02112023000055011008ID1107363638