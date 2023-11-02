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بايرن يسعى لتعويض خروجه من الكأس

11/2/2023 7:15:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يأمل‭ ‬فريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬استغلال‭ ‬مباراة‭ ‬القمة‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭) ‬أمام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭ ‬لتعويض‭ ‬خروجه‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الكأس‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬الصادمة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬ساربروكن،‭ ‬النشط‭ ‬بالدرجة‭ ‬الثالثة‭.‬

وقال‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬نحن‭ ‬نشعر‭ ‬بحزن‭ ‬كبير،‭ ‬أنا‭ ‬وكلنا‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نستجمع‭ ‬قوانا‭ ‬الآن‭ ‬وأن‭ ‬نعوض‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬السبت‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬16‭ ‬ولكنه‭ ‬سمح‭ ‬لساربروكن‭ ‬بقلب‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

وقال‭ ‬توخيل‭: ‬‮«‬نفوز‭ ‬سويا،‭ ‬ونخسر‭ ‬سويا‭. ‬كانت‭ ‬خسارة‭ ‬صعبة،‭ ‬ليلة‭ ‬صعبة‭. ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لإلقاء‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شخص،‭ ‬وفي‭ ‬العلن‭ ‬تحديدا‭. ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬وقت،‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المضي‭ ‬قدما‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬هداف‭ ‬الفريق‭ ‬يوجد‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء،‭ ‬وعند‭ ‬سؤال‭ ‬توخيل‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬مشاركته‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬اللاعب‭ ‬شعر‭ ‬بألم‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬الركبة‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬توخيل‭: ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تبديل‭ ‬وحيد‭ ‬متبق‭. ‬أردت‭ ‬الانتظار‭ ‬للأشواط‭ ‬الإضافية‭ ‬وأردت‭ ‬أن‭ ‬أطمئن‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬بإكمال‭ ‬المباراة‭ ‬حتى‭ ‬نهايتها‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم‭ ‬التي‭ ‬يودع‭ ‬فيها‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬وأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬يودع‭ ‬فيها‭ ‬بايرن‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬ينشط‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬أو‭ ‬أقل‭.‬

وكانت‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2000‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬ماجديبورج‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ينشط‭ ‬وقتها‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭.‬

وقال‭ ‬كريستوف‭ ‬فريوند‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونيخ‭: ‬‮«‬قدمنا‭ ‬شوطا‭ ‬أول‭ ‬ضعيفا‭ ‬للغاية،‭ ‬بدون‭ ‬شراسة‭ ‬وطاقة‭. ‬ثم‭ ‬إنها‭ ‬مباراة‭ ‬كأس‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تتغير‭ ‬الأمور‭. ‬إنها‭ ‬حقا‭ ‬هزيمة‭ ‬مريرة‭. ‬لا‭ ‬نلوم‭ ‬إلا‭ ‬أنفسنا‭. ‬نشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬ضخمة‮»‬‭. ‬ولكن‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬دورتموند‭ ‬ستكون‭ ‬مختلفة‭ ‬للغاية‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ننسى‭ ‬أحزاننا‭ ‬وأن‭ ‬نعود‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أقدامنا‭. ‬نسافر‭ ‬إلى‭ ‬دورتموند‭ ‬للمنافسة‭ ‬كبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬ولكي‭ ‬نعود‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بايرن‭ ‬قد‭ ‬انتزع‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ولم‭ ‬يخسر‭ ‬بايرن‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬مواجهات‭ ‬جمعتهما‭.‬

وكانت‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬دورتموند‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬نوفمبر2018‭.‬

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