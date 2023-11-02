بايرن يسعى لتعويض خروجه من الكأس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): يأمل فريق بايرن ميونيخ استغلال مباراة القمة بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) أمام بوروسيا دورتموند المقرر إقامتها غدًا السبت لتعويض خروجه المبكر من بطولة الكأس عقب الخسارة الصادمة أمام فريق ساربروكن، النشط بالدرجة الثالثة.
وقال توماس توخيل عقب الخسارة يوم الأربعاء: «في هذه اللحظة نحن نشعر بحزن كبير، أنا وكلنا. يجب أن نستجمع قوانا الآن وأن نعوض الخسارة في مباراة السبت». وكان بايرن ميونيخ قد تقدم في الدقيقة 16 ولكنه سمح لساربروكن بقلب النتيجة في الوقت بدل الضائع.
وقال توخيل: «نفوز سويا، ونخسر سويا. كانت خسارة صعبة، ليلة صعبة. هذا ليس الوقت المناسب لإلقاء اللوم على أي شخص، وفي العلن تحديدا. ليس لدينا وقت، نحن بحاجة إلى المضي قدما».
وكان هاري كين هداف الفريق يوجد على مقاعد البدلاء، وعند سؤال توخيل عن سبب عدم مشاركته قال إن اللاعب شعر بألم في أوتار الركبة قبل المباراة.
وقال توخيل: «كان هناك تبديل وحيد متبق. أردت الانتظار للأشواط الإضافية وأردت أن أطمئن على قدرة جميع اللاعبين بإكمال المباراة حتى نهايتها».
وهذه هي المرة الثالثة في آخر أربعة مواسم التي يودع فيها بايرن ميونيخ مسابقة الكأس من الدور الثاني وأول مرة في آخر 23 عاما يودع فيها بايرن البطولة من فريق ينشط في الدرجة الثالثة أو أقل.
وكانت آخر مرة في الأول من نوفمبر 2000 أمام فريق ماجديبورج الذي كان ينشط وقتها في الدرجة الرابعة.
وقال كريستوف فريوند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ: «قدمنا شوطا أول ضعيفا للغاية، بدون شراسة وطاقة. ثم إنها مباراة كأس ومن الممكن أن تتغير الأمور. إنها حقا هزيمة مريرة. لا نلوم إلا أنفسنا. نشعر بخيبة أمل ضخمة». ولكن شدد على أن مباراة دورتموند ستكون مختلفة للغاية.
وقال: «يجب أن ننسى أحزاننا وأن نعود للوقوف على أقدامنا. نسافر إلى دورتموند للمنافسة كبايرن ميونيخ ولكي نعود بنتيجة إيجابية».
وكان بايرن قد انتزع لقب الدوري الموسم الماضي من دورتموند في الجولة الأخيرة، ولم يخسر بايرن أمام دورتموند في آخر تسع مواجهات جمعتهما.
وكانت آخر مرة فاز فيها دورتموند على بايرن في نوفمبر2018.
MENAFN02112023000055011008ID1107363637