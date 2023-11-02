ديميتروف وروبليف أوّل المتأهلين لربع نهائي باريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بات‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬أول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬بيرسي‭ ‬للماسترز‭ ‬ألف‭ ‬نفطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بفوزه‭ ‬السهل‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬ألكسندر‭ ‬بوبليك‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬2‭. ‬ولم‭ ‬تظهر‭ ‬علامات‭ ‬الإرهاق‭ ‬على‭ ‬ديميتروف،‭ ‬المصنف‭ ‬17‭ ‬عالمياً،‭ ‬بعد‭ ‬خوضه‭ ‬مواجهة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬تخطى‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثاً‭ ‬الأربعاء‭.‬

قال‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثاً‭ ‬عالمياً‭ ‬سابقاً‭ ‬الذي‭ ‬حسم‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬بوبليك‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬أسبوعاً‭ ‬قاسياً،‭ ‬ويجب‭ ‬الاقتناع‭ ‬بالإمكانات‭ (‬البدنية‭)‬‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاماً‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬للماسترز‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأوّل‭/‬أكتوبر‭.‬

يلتقي‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬المصنف‭ ‬11‭ ‬عالمياً‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬سيروندولو‭. ‬وهذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬2019‭ ‬يبلغ‭ ‬ديميتروف‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بيرسي،‭ ‬عندما‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المتوّج‭ ‬باللقب‭.‬

ولحق‭ ‬به‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬المصنف‭ ‬خامساً‭ ‬عالمياً،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الهولندي‭ ‬بوتيك‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬تساندسخولب‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

وكان‭ ‬روبليف‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬الختامية‭ ‬للموسم‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬الإيطالية‭.‬

ويلعب‭ ‬روبليف‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬والإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭.‬



