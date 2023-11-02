ديميتروف وروبليف أوّل المتأهلين لربع نهائي باريس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس (أ ف ب): بات البلغاري غريغور ديميتروف أول المتأهلين إلى ربع نهائي دورة باريس بيرسي للماسترز ألف نفطة في كرة المضرب، بفوزه السهل أمس الخميس على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6-2 و6-2. ولم تظهر علامات الإرهاق على ديميتروف، المصنف 17 عالمياً، بعد خوضه مواجهة على مدى ثلاث ساعات تخطى على أثرها الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً الأربعاء.
قال المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً الذي حسم مباراته مع بوبليك في ساعة «أنا بحالة جيدة. لقد كان أسبوعاً قاسياً، ويجب الاقتناع بالإمكانات (البدنية)».
وكان اللاعب البالغ 32 عاماً قد بلغ ربع نهائي دورة شنغهاي للماسترز في تشرين الأوّل/أكتوبر.
يلتقي الفائز بين البولندي هوبرت هوركاتش المصنف 11 عالمياً والأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو. وهذه أول مرة منذ 2019 يبلغ ديميتروف ربع نهائي بيرسي، عندما خرج من نصف النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوّج باللقب.
ولحق به الروسي أندري روبليف المصنف خامساً عالمياً، بفوزه على الهولندي بوتيك فان دي تساندسخولب 6-3 و6-3.
وكان روبليف ضمن تأهله إلى دورة ايه تي بي الختامية للموسم في تورينو الإيطالية.
ويلعب روبليف مع الفائز بين الأسترالي أليكس دي مينور والإيطالي يانيك سينر.
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