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سينر ينسحب بسبب الإرهاق

11/2/2023 7:15:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انسحب‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬المصنف‭ ‬رابعاً‭ ‬عالمياً،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬بيرسي‭ ‬للماسترز‭ ‬ألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بسبب‭ ‬الارهاق،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خوضه‭ ‬مباراة‭ ‬استمرت‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬والنصف‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭. ‬وتحدّث‭ ‬الإيطالي‭ ‬البالغ‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ارهاق‮»‬‭ ‬اسهم‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قراره‭.‬

وكانت‭ ‬عودته‭ ‬متوقعة‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماكنزي‭ ‬ماكدونالد‭ ‬6‭-‬7‭ (‬6-8‭) ‬و7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬1‭.‬

وقال‭ ‬مدرّبه‭ ‬الأسترالي‭ ‬دارين‭ ‬كاهيل‭: ‬‮«‬سعيد‭ ‬لفوز‭ ‬يانيك‭ ‬لكن‭ ‬برمجة‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لا‭ ‬تهتم‭ ‬بصحة‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬انتقد‭ ‬النرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود،‭ ‬وصيف‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬والثامن‭ ‬عالمياً،‭ ‬برمجة‭ ‬الدورة‭: ‬‮«‬برافو‭ ‬لرابطة‭ ‬المحترفين‭. ‬أسلوب‭ ‬جميل‭ ‬لمساعدة‭ ‬أحد‭ ‬افضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للتعافي‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬جاهزاً‭ ‬بعد‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬37‭ ‬فجراً‭. ‬14‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭ ‬للتعافي‭. ‬يا‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬مزحة‮»‬‭.‬

ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬سينر،‭ ‬المتوج‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬بدورة‭ ‬فيينا‭ ‬بعد‭ ‬نهائي‭ ‬استمر‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬أمام‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف،‭ ‬الخلود‭ ‬إلى‭ ‬الراحة‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬دورة‭ ‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬الختامية‭ ‬للموسم‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬تورينو،‭ ‬منتصف‭ ‬نوفمبر‭.‬

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