سينر ينسحب بسبب الإرهاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): انسحب الإيطالي يانيك سينر، المصنف رابعاً عالمياً، أمس الخميس قبل مواجهة الأسترالي أليكس دي مينور في ثمن نهائي دورة باريس بيرسي للماسترز ألف نقطة في كرة المضرب، بسبب الارهاق، وذلك بعد خوضه مباراة استمرت حتى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل. وتحدّث الإيطالي البالغ 22 عاماً عن «ارهاق» اسهم في اتخاذ قراره.
وكانت عودته متوقعة بعد نحو 14 ساعة من فوزه على الأمريكي ماكنزي ماكدونالد 6-7 (6-8) و7-5 و6-1.
وقال مدرّبه الأسترالي دارين كاهيل: «سعيد لفوز يانيك لكن برمجة المباريات في باريس لا تهتم بصحة اللاعبين».
من جهته، انتقد النرويجي كاسبر رود، وصيف بطولات الغراند سلام ثلاث مرات والثامن عالمياً، برمجة الدورة: «برافو لرابطة المحترفين. أسلوب جميل لمساعدة أحد افضل اللاعبين في العالم للتعافي وأن يكون جاهزاً بعد مباراته الأخيرة الساعة 2:37 فجراً. 14 ساعة ونصف الساعة للتعافي. يا لها من مزحة».
ويتعيّن على سينر، المتوج يوم الأحد بدورة فيينا بعد نهائي استمر ثلاث ساعات أمام الروسي دانييل مدفيديف، الخلود إلى الراحة قبل خوض دورة ايه تي بي الختامية للموسم على أرضه في تورينو، منتصف نوفمبر.
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