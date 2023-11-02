روسيا تتهم الأولمبية الدولية بازدواجية المعايير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اتهمت‭ ‬روسيا‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬باتباع‭ ‬‮«‬معايير‭ ‬مزدوجة‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفلسطين،‭ ‬ودعت‭ ‬للسماح‭ ‬الكامل‭ ‬للرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬ومن‭ ‬بيلاروس‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ (‬تاس‭) ‬للأنباء‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬ماريا‭ ‬زاخاروفا،‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬نطالب‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بالرفض‭ ‬الواضح‭ ‬والقاطع‭ ‬لممارسة‭ ‬المعايير‭ ‬المزدوجة،‭ ‬والتطبيق‭ ‬الصارم‭ ‬للمعاملة‭ ‬المتساوية‭ ‬لجميع‭ ‬الرياضيين‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬ودون‭ ‬تمييز‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬كان‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬ترى‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مقارنة‭ ‬بين‭ ‬قرارها‭ ‬بتعليق‭ ‬نشاط‭ ‬روسيا‭ ‬ومطالبتها‭ ‬بعدم‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬الرياضيين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وفي‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬زاخاروفا،‭ ‬كشفت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬‮«‬إن‭ ‬التدابير‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬هي‭ ‬نتيجة‭ ‬لغزو‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬عام‭ .‬2022‭ ‬وهذا‭ ‬انتهاك‭ ‬للهدنة‭ ‬الأولمبية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سارية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬ويعد‭ ‬انتهاكا‭ ‬أيضا‭ ‬للميثاق‭ ‬الأولمبي‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬مراقبة‭ ‬الوضع‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الرياضيين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭. ‬ووفقا‭ ‬للميثاق‭ ‬الأولمبي،‭ ‬عاشت‭ ‬اللجنتان‭ ‬الأولمبيتان‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والفلسطينية‭ ‬في‭ ‬تعايش‭ ‬سلمي‭ ‬لعدة‭ ‬عقود‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬منعت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬روسيا‭ ‬وحليفتها‭ ‬بيلاروس‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬بعد‭ ‬غزو‭ ‬موسكو‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬أوصت‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬بالسماح‭ ‬لرياضيي‭ ‬البلدين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مجددا،‭ ‬كرياضيين‭ ‬محايدين‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الفردية‭ ‬وتحت‭ ‬ضوابط‭ ‬وشروط‭ ‬صارمة‭.‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬التوصية‭ ‬لا‭ ‬تتضمن‭ ‬مشاركة‭ ‬رياضيي‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬ودورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬ميلانو‭ ‬كورتينا‭ ‬في‭ ‬عام‭ .‬2026

وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬أوقفت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬نشاط‭ ‬نظيرتها‭ ‬الروسية،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بعد‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيتم‭ ‬السماح‭ ‬للرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬بالمنافسة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬ودورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الشتوية‭ ‬ميلانو‭ ‬كورتينا‭ ‬في‭ ‬2026‭ ‬كمحايدين‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬



