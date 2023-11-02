الاحتلال يعتقل شابا من يعبد
التاريخ
11/2/2023 7:09:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا من بلدة يعبد، جنوب جنين.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عمارة سكنية، قبل أن تعتقل الشاب يزن عبد اللطيف عبيد.
وفا
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