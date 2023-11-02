مجاهد قسامي يبهر العالم .. فجر دبابة اسرائيلية - فيديو

مجاهد قسامي يبهر العالم .. فجر دبابة اسرائيلية - فيديو
التاريخ
11/2/2023 7:09:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بثت كتائب القسام على قناتها في "تلغرام" مساء الخميس، مشاهد من التحام مجاهديها بآليات العدو شرق حي الزيتون وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي وقذيفة "الياسين105".
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