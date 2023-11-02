الاحتلال يعتقل طفلا من القدس
التاريخ
11/2/2023 7:09:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، طفلا من بلدة الطور، شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أيهم الهدرة، أثناء تواجده عند مدخل بلدة العيسوية، شمال شرق القدس.
وفا
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