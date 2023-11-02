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قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين

11/2/2023 7:09:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مدينة جنين.
وأفاد مصدر بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة من مختلف المحاور.
وأضاف أن مواجهات اندلعت في عدة أحياء بالمدينة وفي محيط مخيم جنين.

وفا

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