قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين
التاريخ
11/2/2023 7:09:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مدينة جنين.
وأفاد مصدر بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة من مختلف المحاور.
وأضاف أن مواجهات اندلعت في عدة أحياء بالمدينة وفي محيط مخيم جنين.
وفا
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