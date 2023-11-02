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إصابة فلسطيني إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه في سلفيت

11/2/2023 7:09:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطن فلسطيني برضوض، مساء اليوم الخميس، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، عند مدخل مدينة سلفيت الشمالي.
وأفادت مصادر، بأن جيش الاحتلال المتواجد عند البوابة الحديدية على مدخل سلفيت الشمالي اعتدى بأعقاب البنادق على المواطن عزيز خالد سلمان من قرية مردا شمالا، أثناء مروره من المكان، ما أدى إلى إصابته برضوض، وجرى نقله إلى مستشفى سلفيت الحكومي، حيث وصفت إصابته بالطفيفة.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تنكّل يوميا بالمواطنين الفلسطينيين عند مدخل سلفيت الشمالي وتعيق تنقلاتهم.

وفا

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