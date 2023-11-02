مدير مستشفى الشفاء في غزة يناشد العالم قبل فوات الأوان

مدير مستشفى الشفاء في غزة يناشد العالم قبل فوات الأوان
التاريخ
11/2/2023 7:09:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة، مساء الخميس، توقف المولد الرئيسي في المستشفى والانتقال للعمل بالمولد الثانوي.
وقال مدير مستشفى الشفاء في غزة: ندعو العالم إلى إمداد المستشفيات بالوقود فورا قبل فوات الأوان.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN02112023000208011052ID1107363591
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.