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مدير مستشفى الشفاء في غزة يناشد العالم قبل فوات الأوان

11/2/2023 7:09:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة، مساء الخميس، توقف المولد الرئيسي في المستشفى والانتقال للعمل بالمولد الثانوي.
وقال مدير مستشفى الشفاء في غزة: ندعو العالم إلى إمداد المستشفيات بالوقود فورا قبل فوات الأوان.

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