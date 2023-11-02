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الطيران الروسي يشن غارات على تحصينات مسلحين في إدلب

11/2/2023 7:09:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، الأدميرال فاديم كوليت بأن الطيران الروسي أغارعلى تحصينات مجموعات مسلحة إرهابية في قريتي سفوهن والحلوبي في إدلب السورية.
وأشار كوليت إلى أن“القوات الجوية الروسية نفذت ضربات جوية في منطقتي سفوخون وحلوبا بمحافظة إدلب واستهدفت بضرباتها ملاجئ وتحصينات تحت الأرض يتحصن فيها المسلحون المشاركون في قصف مواقع القوات الحكومية السورية”.
وأضاف: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل أربع هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شنها مسلحو جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني، وقد نفذ المسلحون هجومين على محافظة حلب، وهجومين على محافظة اللاذقية.

روسيا اليوم

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