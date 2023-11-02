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بيان صادر عن وزارة الخارجية

11/2/2023 7:09:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سيلتقي، السبت المقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمّان.
وأوضح السفير القضاة أن الصفدي سيبحث مع نظيره الأميركي الأوضاع الكارثية في غزة، وسيؤكد ضرورة التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى غزة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف خروقاتها المستمرة له.

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