تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في غزة

تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في غزة
التاريخ
11/2/2023 7:09:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، مساء الخميس، وكان أعنفه في بيت لاهيا شمال القطاع.
وأظهرت لقطات فيديو، سقوط عدد من الصواريخ على مدينة غزة.
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