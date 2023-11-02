الاحتلال يقتحم قريتي راس كركر والجانية غرب رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قريتي راس كركر والجانية، غرب رام الله.
وتزامن الاقتحام مع إغلاق المدخلين الرئيسيين للقريتين المتجاورتين، ونصب حاجز عسكري بين قريتي دير ابزيع وعين عريك.
وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال تمركزوا عند مسجد الصديق في راس كركر، وبالقرب من مدرسة الجانية الإعدادية، وأعقب ذلك اقتحام مداهمة عدد من المواطنين الفلسطينيين في القريتين.
وفا
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