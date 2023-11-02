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الاحتلال يقتحم قريتي راس كركر والجانية غرب رام الله

11/2/2023 7:09:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قريتي راس كركر والجانية، غرب رام الله.
وتزامن الاقتحام مع إغلاق المدخلين الرئيسيين للقريتين المتجاورتين، ونصب حاجز عسكري بين قريتي دير ابزيع وعين عريك.
وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال تمركزوا عند مسجد الصديق في راس كركر، وبالقرب من مدرسة الجانية الإعدادية، وأعقب ذلك اقتحام مداهمة عدد من المواطنين الفلسطينيين في القريتين.

وفا

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