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البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

11/2/2023 7:09:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة في سابع اجتماع للجنة السياسات النقدية في 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وسيواصل البنك المركزي متابعة الأوضاع والتطورات الاقتصادية عن كثب، وأكد أنه لن يتردد في استخدام أدواته النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.

روسيا اليوم

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