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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس

11/2/2023 7:09:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب نابلس.
وأفادت مصادر لـ "وفا " بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.




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