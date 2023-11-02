إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب نابلس.
وأفادت مصادر لـ "وفا " بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.
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