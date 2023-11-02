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الأونروا: قد ينتهي عملنا في غزة خلال الأيام المقبلة

11/2/2023 7:09:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد يتوقف عملها في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة بسبب انقطاع إمدادات الوقود.
وأضاف خلال لقاء تلفزيوني:“نحن نعمل على تقليل استهلاك الوقود كل يوم، وخلال الأيام القليلة المقبلة قد نتوقف عن أنشطتنا في قطاع غزة إذا لم يتم تزويد الوكالة بالوقود”.

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