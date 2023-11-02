الأونروا: قد ينتهي عملنا في غزة خلال الأيام المقبلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد يتوقف عملها في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة بسبب انقطاع إمدادات الوقود.
وأضاف خلال لقاء تلفزيوني:“نحن نعمل على تقليل استهلاك الوقود كل يوم، وخلال الأيام القليلة المقبلة قد نتوقف عن أنشطتنا في قطاع غزة إذا لم يتم تزويد الوكالة بالوقود”.
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