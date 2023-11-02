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في مدح لبن الحمير

11/2/2023 7:07:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لا‭ ‬يكاد‭ ‬يمر‭ ‬شهر‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬أخوض‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمرض‭ ‬والصحة،‭ ‬ولكن‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬تجربتي‭ ‬وتجارب‭ ‬غيري‭ ‬كأشخاص‭ ‬عاديين‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لهم‭ ‬بالتطبيب،‭ ‬ولكنهم‭ ‬وبحكم‭ ‬أنهم‭ ‬بشر،‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬المرض‭ ‬ويتعاملون‭ ‬مع‭ ‬الأطباء‭ ‬والصيادلة‭.‬

طالعت‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬عربية‭ ‬حكايتي‭ ‬مواطنَين‭ ‬قررا‭ ‬مقاضاة‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬أخطاء‭ ‬طبية‭ ‬مهنية،‭ ‬أرهقتهما‭ ‬عاطفياً‭ ‬وجسدياً‭ ‬ومادياً‭.
‬وطالما‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬أحيل‭ ‬إلى‭ ‬القضاء،‭ ‬ولا‭ ‬أعرف‭ ‬هل‭ ‬صدرت‭ ‬عنه‭ ‬أحكام،‭ ‬فلا‭ ‬مجال‭ ‬للخوض‭ ‬فيه‭. ‬فقط‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬سعيد‭ ‬لأن‭ ‬بعضا‭ ‬منا‭ ‬بات‭ ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬الأطباء‭ ‬ليسوا‭ ‬معصومين‭ ‬من‭ ‬المساءلة‭ ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬معصومين‭ ‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬غالبا‭ ‬غير‭ ‬مقصود،‭ ‬فلا‭ ‬أحسب‭ ‬أن‭ ‬طبيباً‭ ‬يتعمد‭ ‬إيذاء‭ ‬مرضاه‭. (‬لكل‭ ‬قاعدة‭ ‬شواذ‭ ‬فالدكتور‭ ‬البريطاني‭ ‬هارولد‭ ‬شيبمان‭ ‬اتهم‭ ‬وأدين‭ ‬بقتل‭ ‬265‭ ‬من‭ ‬مرضاه‭ ‬وكان‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬المريض‭ ‬حقنة‭ ‬قاتلة‭ ‬يتناول‭ ‬وجبة‭ ‬خفيفة‭ ‬كي‭ ‬يتسنى‭ ‬له‭ ‬هضم‭ ‬الجريمة‭ ‬جيداً،‭ ‬وكان‭ ‬أغرب‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يستهدف‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬ظل‭ ‬يتعامل‭ ‬معهم‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬قرن،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬خاص‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يثقون‭ ‬به‭ ‬ثقة‭ ‬كاملة‭ ‬ولهذا‭ ‬لم‭ ‬تحم‭ ‬الشبهات‭ ‬حوله‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬ضحاياه‭ ‬المائتين‭).‬

وددت‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬تسمح‭ ‬لي‭ ‬أيضاً‭ ‬بمقاضاة‭ ‬بعض‭ ‬العاملين‭ ‬بالمهن‭ ‬الطبية‭ ‬الذين‭ ‬تعالجت‭ ‬على‭ ‬أيديهم،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬‮«‬مساعد‭ ‬حكيم‮»‬‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬بلدتنا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬السودان‭ ‬النوبي،‭ ‬ومساعد‭ ‬الحكيم‭ ‬في‭ ‬قاموس‭ ‬سودان‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬عقود‭ ‬خلت،‭ ‬كان‭ ‬رجلاً‭ ‬قضى‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬التمريض،‭ ‬واكتسب‭ ‬خبرة‭ ‬طبية‭ ‬تؤهله‭ ‬لمداواة‭ ‬الأمراض‭ ‬البسيطة،‭ ‬وهي‭ ‬تقابل‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬الأطباء‭ ‬الحفاة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬إعدادهم‭ ‬للمرور‭ ‬بالقرى‭ ‬لتقديم‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬أولية،‭ ‬بعد‭ ‬تدريبهم‭ ‬مدة‭ ‬قصيرة‭ (‬سنتان‭) ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تشخيص‭ ‬ومعالجة‭ ‬الأمراض‭ ‬السارية

المهم‭ ‬أن‭ ‬صاحبنا‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تلميذ‭ ‬يلجأ‭ ‬إليه‭ ‬متمارضا،‭ ‬لعيادته‭ ‬البائسة‭ ‬للتهرب‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬أو‭ ‬لنيل‭ ‬إجازة‭ ‬مرضية،‭
‬وذهبت‭ ‬إليه‭ ‬ذات‭ ‬مرة‭ ‬أشكو‭ ‬من‭ ‬السعال‭ ‬الديكي،‭ ‬فطلب‭ ‬مني‭ ‬أن‭ ‬أكح‭ ‬أمامه،‭ ‬يعني‭ ‬أطلع‭ ‬كحة‭ ‬بـ«الغصب‮»‬‭ ‬أو‭ ‬بالعافية‭ ‬فـ«كحيت‮»‬‭ ‬قدر‭ ‬استطاعتي،‭ ‬بطريقة‭ ‬قسرية،‭ ‬فكتب‭ ‬في‭ ‬دفتر‭ ‬العيادة‭ ‬المدرسي‭ ‬أنني‭ ‬متمارض‭.
‬وعدت‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬فجلدني‭ ‬المدرس‭ ‬بجريد‭ ‬النخل‭ ‬حتى‭ ‬أدمى‭ ‬مؤخرتي،‭ ‬فأصبت‭ ‬بحمى‭ ‬شديدة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬حدة‭ ‬السعال‭ ‬اشتدت‭ ‬ولم‭ ‬أبرأ‭ ‬منه‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سقاني‭ ‬أهلي‭ ‬حليب‭ ‬أتان‭ (‬حمارة‭) ‬العمدة،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مقال‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

وعيب‭ ‬عليك‭ ‬أيها‭ ‬القارئ‭ ‬أن‭ ‬تضحك‭ ‬وأنت‭ ‬تحسب‭ ‬أن‭ ‬أعراض‭ ‬الحمورية‭ ‬التي‭ ‬تلمسها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الزاوية،‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬أبا‭ ‬الجعافر‭ ‬يحمل‭ ‬جينات‭ ‬الحمير‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‭ ‬الحليب‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬له‭ ‬إخوة‭ ‬في‭ ‬الرضاع‭ ‬من‭ ‬الحمير‭ ‬والأتانات،‭ ‬فقد‭ ‬أثبتت‭ ‬التجربة‭ ‬أن‭ ‬لبن‭ ‬الحمير‭ ‬خير‭ ‬دواء‭ ‬للسعال‭ ‬الديكي‭ ‬وإلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬فإن‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬السودان‭ ‬يتداوون‭ ‬به‭ (‬بالمناسبة‭ ‬فإن‭ ‬الجبن‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬لبن‭ ‬الحمير‭ ‬هو‭ ‬الأعلى‭ ‬ثمنا‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأجبان‭ ‬الأخرى،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬لبن‭ ‬الحمير‭ ‬يباع‭ ‬على‭ ‬قارعة‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬تشيلي‭).‬

وأذكر‭ ‬أنه‭ ‬وعلى‭ ‬عهد‭ ‬الصبا‭ ‬الباكر‭ ‬طلبوا‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الشبان‭ ‬أن‭ ‬يجلب‭ ‬الحليب‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬لإعداد‭ ‬الشاي‭ ‬للمعزين‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬رجال‭ ‬القرية،‭ ‬وكانت‭ ‬العادة‭ ‬قد‭ ‬درجت‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬المناسبات‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬أي‭ ‬زريبة‭ ‬للبهائم،‭ ‬وتحلب‭ ‬ما‭ ‬تشاء‭ ‬من‭ ‬أبقار‭ ‬وماعز،‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاستئذان‭ ‬من‭ ‬أصحابها،‭ ‬فرأى‭ ‬أخونا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬الحظائر‭. ‬وهكذا‭ ‬قام‭ ‬بتكتيف‭ ‬عشرات‭ ‬إناث‭ ‬الحمير‭ ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬ظهورها‭ ‬المعزون،‭ ‬وقام‭ ‬بحلبها‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية،‭ ‬وشرب‭ ‬الجماعة‭ ‬شاياً‭ ‬كامل‭ ‬الدسم‭ ‬لأن‭ ‬لبن‭ ‬الحمير‭ - ‬وأنا‭ ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬تجربة‭ - ‬ثقيل‭ ‬وكثيف‭ ‬ونقطة‭ ‬واحدة‭ ‬منه‭ ‬تكفي‭ ‬لكوب‭ ‬شاي‭ ‬كامل‭!
‬وكان‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬ضايق‭ ‬صاحبنا‭ ‬جالب‭ ‬الحليب‭ ‬عالي‭ ‬الدسم‭ ‬أن‭ ‬المعزين،‭ ‬كالوا‭ ‬الثناء‭ ‬للنساء‭ ‬اللواتي‭ ‬قمن‭ ‬بإعداد‭ ‬الشاي‭ ‬‮«‬المزبوط‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬رفع‭ ‬العزاء‭ ‬انتقم‭ ‬من‭ ‬‮«‬ناكري‭ ‬الجميل‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬لهم‭ ‬إن‭ ‬الشكر‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬إلى‭ ‬الحمير‭ ‬وليس‭ ‬النساء‭.‬

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