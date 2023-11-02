وزيرة التنمية.. والفرص المستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ذات مرة كتبت عن شاب بحريني متخصص في علوم الذكاء الاصطناعي، ودعوت إلى أهمية استثمار تلك الكفاءة الشابة في التخصص الحيوي والمستقبلي، وقد سعدت حينما تلقيت اتصالا هاتفيا من مسؤولة في إحدى الهيئات الوطنية للتواصل مع الشاب، ثم علمت بعد ذلك أنه تم استقطابه مديرا في إحدى الهيئات الوطنية، بعدما أثبت جدارته وتميزه.
واليوم أقول.. لو كنت مسؤولا في وزارة التنمية المستدامة، وقد قرأت بالأمس خبر قيام جامعة ستانفورد الأمريكية بإدراج شابة بحرينية ضمن قائمة أفضل 2 % من العلماء الأكثر تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم لعام 2023، لسارعت فورا بالتعاقد مع تلك الكفاءة البحرينية، وضممتها إلى فريق العمل بالوزارة، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه، في تخصص دقيق جداً وفريد من نوعه، من شأنه أن يعزز مكانة مملكة البحرين في التنمية المستدامة، ألا وهو: (الإفصاح المحاسبي عن تقارير التنمية المستدامة) من جامعة برونيل بلندن، وهي أول بحرينية تتخصص في هذا المجال.
الدكتورة أمينة محمد بوعلاي صنفت لثلاث سنوات متتالية من جامعة ستانفورد (أحد أعرق وأهم الجامعات الأمريكية) ضمن أفضل 2 % من العلماء الباحثين من أصل 210 آلاف عالِم حول العالم، والمبعث للفخر أنها استطاعت أن تتواجد في هذه القائمة لتحتل أعلى 10 % من العلماء في هذه القائمة. وجاء هذا التميز نتيجة بحوثها في التنمية المستدامة، فهي أول بحرينية تحصل على المركز الأول عن أفضل أطروحة دكتوراه في العلوم المالية على مستوى الوطن العربي، في جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية.
وكما حصدت تسع جوائز بحثية على مستوى العالم والمنطقة في المحاسبة والاستثمار والاقتصاد، وجميعها تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، فعلى سبيل المثال فوزها بجائزة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) للبحث العلمي في مجال البحوث الاقتصادية المتعلقة بالنفط والطاقة، والذي تطرقت فيه إلى دراسة «أثر أسعار النفط على العلاقة ما بين التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي»، وأوصت فيه الدول النفطية بوضع استراتيجية وطنية تضمن استمرار مسار التنويع الاقتصادي للأجيال القادمة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ولدى الدكتورة أمينة بوعلاي مايزيد على 40 بحثًا منشورًا في مجلات عالمية مصنفة بقاعدة البيانات «سكوبس»، جميعها تصب في مؤشرات التنمية المستدامة كالاستثمار في رأس المال الفكري، الحوكمة، الإفصاح عن المسؤولية المجتمعية والبيئية، مساواة المرأة في قطاع الأعمال، والعديد من بحوث الاستدامة في مختلف القطاعات كقطاع النفط، والقطاع المصرفي، والسياحة وغيرها، وقد تم الاستشهاد بدراساتها وبحوثها في ما يزيد على 2500 مجلة عالمية. ولتميز بحوثها في مجال الاستدامة تم اختيارها لتكون محكمًا معتمدًا وخبيرا للدراسات المُمَولة من المركز الوطني للعلوم في بولندا، إلى جانب عضويتها كمحكم في أكثر من 20 مجلة دولية مرموقة بالعديد من دور النشر ببريطانيا وامريكا واستراليا وإيطاليا.
هذا بجانب أن الدكتورة بوعلاي تملك من الخبرة الأكاديمية والإدارية والبحثية والتأسيسية الكثير، فقد عملت في عدة وظائف خدمت فيها القطاع الحكومي بمملكة البحرين، وشغلت العديد من المناصب.
فإلى سعادة وزيرة التنمية المستدامة السيدة نور بنت علي الخليف.. هذه كفاءة بحرينية، وفرصة مستدامة.. نتمنى استثمارها.. تماما كما نتمنى استثمار كل الكفاءات البحرينية.. فالوطن يزخر بالكفاءات في التخصصات العامة والنادرة.. فقط فتشوا عنهم وستجدونهم.. فهم قاعدة وفرص التنمية المستدامة.
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