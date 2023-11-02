وزيرة التنمية.. والفرص المستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واليوم‭ ‬أقول‭.. ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬مسؤولا‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وقد‭ ‬قرأت‭ ‬بالأمس‭ ‬خبر‭ ‬قيام‭ ‬جامعة‭ ‬ستانفورد‭ ‬الأمريكية‭ ‬بإدراج‭ ‬شابة‭ ‬بحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬2 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬الأكثر‭ ‬تميزاً‭ ‬وتأثيراً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬لسارعت‭ ‬فورا‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الكفاءة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وضممتها‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬بالوزارة،‭ ‬وهي‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه،‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬دقيق‭ ‬جداً‭ ‬وفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ألا‭ ‬وهو‭: (‬الإفصاح‭ ‬المحاسبي‭ ‬عن‭ ‬تقارير‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭) ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬برونيل‭ ‬بلندن،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬بحرينية‭ ‬تتخصص‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

الدكتورة‭ ‬أمينة‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬صنفت‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ستانفورد‭ (‬أحد‭ ‬أعرق‭ ‬وأهم‭ ‬الجامعات‭ ‬الأمريكية‭) ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬2 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬الباحثين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬210‭ ‬آلاف‭ ‬عالِم‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬والمبعث‭ ‬للفخر‭ ‬أنها‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تتواجد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬لتحتل‭ ‬أعلى‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭. ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬التميز‭ ‬نتيجة‭ ‬بحوثها‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬فهي‭ ‬أول‭ ‬بحرينية‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬أطروحة‭ ‬دكتوراه‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الشارقة‭ ‬لأطروحات‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭.‬

وكما‭ ‬حصدت‭ ‬تسع‭ ‬جوائز‭ ‬بحثية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬والمنطقة‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬والاستثمار‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬وجميعها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬فوزها‭ ‬بجائزة‭ ‬منظمة‭ ‬الأقطار‭ ‬العربية‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول‭ (‬أوابك‭) ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحوث‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنفط‭ ‬والطاقة،‭ ‬والذي‭ ‬تطرقت‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬أثر‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬على‭ ‬العلاقة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‮»‬،‭ ‬وأوصت‭ ‬فيه‭ ‬الدول‭ ‬النفطية‭ ‬بوضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬تضمن‭ ‬ ‏ استمرار‭ ‬مسار‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

ولدى‭ ‬الدكتورة‭ ‬أمينة‭ ‬بوعلاي‭ ‬مايزيد‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬بحثًا‭ ‬منشورًا‭ ‬في‭ ‬مجلات‭ ‬عالمية‭ ‬مصنفة‭ ‬بقاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬‮«‬سكوبس‮»‬،‭ ‬جميعها‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬كالاستثمار‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الفكري،‭ ‬الحوكمة،‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والبيئية،‭ ‬مساواة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬بحوث‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬كقطاع‭ ‬النفط،‭ ‬والقطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬والسياحة‭ ‬وغيرها،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الاستشهاد‭ ‬بدراساتها‭ ‬وبحوثها‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬2500‭ ‬مجلة‭ ‬عالمية‭. ‬ولتميز‭ ‬بحوثها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬لتكون‭ ‬محكمًا‭ ‬معتمدًا‭ ‬وخبيرا‭ ‬للدراسات‭ ‬المُمَولة‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للعلوم‭ ‬في‭ ‬بولندا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عضويتها‭ ‬كمحكم‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مجلة‭ ‬دولية‭ ‬مرموقة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬النشر‭ ‬ببريطانيا‭ ‬وامريكا‭ ‬واستراليا‭ ‬وإيطاليا‭.‬

هذا‭ ‬بجانب‭ ‬أن‭ ‬الدكتورة‭ ‬بوعلاي‭ ‬تملك‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والبحثية‭ ‬والتأسيسية‭ ‬الكثير،‭ ‬فقد‭ ‬عملت‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬وظائف‭ ‬خدمت‭ ‬فيها‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وشغلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭.‬

فإلى‭ ‬سعادة‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬السيدة‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭.. ‬هذه‭ ‬كفاءة‭ ‬بحرينية،‭ ‬وفرصة‭ ‬مستدامة‭.. ‬نتمنى‭ ‬استثمارها‭.. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬نتمنى‭ ‬استثمار‭ ‬كل‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭.. ‬فالوطن‭ ‬يزخر‭ ‬بالكفاءات‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬العامة‭ ‬والنادرة‭.. ‬فقط‭ ‬فتشوا‭ ‬عنهم‭ ‬وستجدونهم‭.. ‬فهم‭ ‬قاعدة‭ ‬وفرص‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬