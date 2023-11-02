Friday, 03 November 2023 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العاصفة كيران تغلق مدارس وتسبب فوضى السفر في بريطانيا

11/2/2023 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أدت‭ ‬رياح‭ ‬بلغت‭ ‬سرعتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬إلى‭ ‬انقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬عن‭ ‬آلاف‭ ‬المنازل،‭ ‬وإغلاق‭ ‬المدارس،‭ ‬وحالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضربت‭ ‬العاصفة‭ ‬كيران‭ ‬جنوب‭ ‬إنجلترا‭ ‬وجزر‭ ‬القنال‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬رفع‭ ‬درجة‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬الرياح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬إلى‭ ‬ثاني‭ ‬أشد‭ ‬درجة‭ ‬تحذير‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إنجلترا‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬12‭ ‬ظهرا‭ (‬12:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭). ‬وأضاف‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬فيضانات‭ ‬في‭ ‬77‭ ‬منطقة،‭ ‬معظمها‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوبي‭ ‬لإنجلترا‭. ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬آند‭ ‬أو‭ ‬فيريز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬لتشغيل‭ ‬العبارات‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬إبعاد‭ ‬حركة‭ ‬السياح‭ ‬عن‭ ‬ميناء‭ ‬دوفر‭ ‬حيث‭ ‬أدت‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬القاسية‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬الميناء‭. ‬وحثت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ساوثرن‭ ‬ريل‮»‬‭ ‬للسكك‭ ‬الحديدية‭ ‬المسافرين‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬إذا‭ ‬أمكن‭ ‬ذلك‭ ‬وتجنب‭ ‬الرحلات‭ ‬غير‭ ‬الضرورية‭ ‬بسبب‭ ‬خطر‭ ‬تساقط‭ ‬الأشجار‭ ‬والحطام‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬إن‭ ‬سقوط‭ ‬أسطح‭ ‬المباني‭ ‬وخطوط‭ ‬الكهرباء‭ ‬والأشجار‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬والجسور‭ ‬وخطوط‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬أمر‭ ‬محتمل‭ ‬جراء‭ ‬العاصفة‭. ‬

MENAFN02112023000055011008ID1107363562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث