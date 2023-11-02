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صورة تلخص المحنة في غزة.. امرأة جاثية تحتضن جثمانا صغيرا ملفوفا في كفن

11/2/2023 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬صورة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬وقديمة‭ ‬قدم‭ ‬البشرية‭ ‬تحتضن‭ ‬امرأة‭ ‬طفلا‭ ‬وهي‭ ‬جاثية،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬وفي‭ ‬تحول‭ ‬بالغ‭ ‬الكآبة‭ ‬عن‭ ‬المعتاد‭ ‬المرأة‭ ‬تحتضن‭ ‬جثمانا‭ ‬صغيرا‭ ‬ملفوفا‭ ‬بالكفن‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬صمت‭ ‬وحزن‭ ‬عميق‭. ‬والمرأة‭ ‬المحجبة‭ ‬تدفن‭ ‬رأسها‭ ‬في‭ ‬الجثمان،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬نعلم‭ ‬من‭ ‬الصورة‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬لطفل‭ ‬إم‭ ‬لطفلة،‭ ‬فلا‭ ‬نعلم‭ ‬من‭ ‬هي‭. ‬هذا‭ ‬الجثمان‭ ‬الصغير‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬آلاف‭ ‬فقدوا‭ ‬أرواحهم‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬أغلبهم‭ ‬لن‭ ‬نعرف‭ ‬أسماءهم‭ ‬وسيخلف‭ ‬فراقهم‭ ‬حزنا‭ ‬لباقي‭ ‬العمر‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬ذويهم‭ ‬الذين‭ ‬لن‭ ‬نقابلهم‭ ‬أبدا‭. ‬تقول‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونسيف‭) ‬إن‭ ‬20‭ ‬طفلا‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬يقتلون‭ ‬أو‭ ‬يصابون‭ ‬بعاهات‭ ‬مستديمة‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬الحروب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭. ‬رأى‭ ‬مصور‭ ‬رويترز‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬مشرحة‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬بخان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬حيث‭ ‬يبحث‭ ‬سكان‭ ‬عن‭ ‬ذويهم‭ ‬المفقودين‭. ‬ورأى‭ ‬سالم‭ ‬المرأة‭ ‬وهي‭ ‬جاثية‭ ‬على‭ ‬ركبتيها‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬المشرحة‭ ‬تبكي‭ ‬وتحتضن‭ ‬الجثمان‭ ‬بقوة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬لحظة‭ ‬مؤثرة‭ ‬وحزينة‭ ‬وشعرت‭ ‬بأن‭ ‬الصورة‭ ‬تلخص‭ ‬الشعور‭ ‬العام‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭... ‬الناس‭ ‬مرتبكون‭.. ‬يركضون‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭.. ‬متلهفون‭ ‬لمعرفة‭ ‬مصير‭ ‬أحبائهم‭ ‬ولفتت‭ ‬انتباهي‭ ‬هذه‭ ‬المرأة‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬جثة‭ ‬الطفلة‭ ‬الصغيرة‭ ‬وترفض‭ ‬تركها‮»‬‭. ‬لحظة‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬خاص‭ ‬أيضا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لسالم‭ ‬الذي‭ ‬أنجبت‭ ‬زوجته‭ ‬طفلهما‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭. ‬وفي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬انقطعت‭ ‬فيه‭ ‬الاتصالات‭ ‬أصبحت‭ ‬معرفة‭ ‬مكان‭ ‬الأشخاص‭ ‬مهمة‭ ‬مليئة‭ ‬بالصعوبات‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬التقاط‭ ‬الصورة،‭ ‬تمكنت‭ ‬رويترز‭ ‬من‭ ‬تعقب‭ ‬المرأة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬وإجراء‭ ‬مقابلة‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬بخان‭ ‬يونس‭. ‬

إنها‭ ‬إيناس‭ ‬أبو‭ ‬معمر،‭ ‬والجثة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحملها‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬هي‭ ‬سالي‭ ‬ابنة‭ ‬أخيها‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬وهرعت‭ ‬إيناس‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬عمها‭ ‬عندما‭ ‬سمعت‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬للقصف‭ ‬ثم‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬المشرحة‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬فقدت‭ ‬الوعي‭ ‬عندما‭ ‬رأيت‭ ‬الفتاة،‭ ‬أخذتها‭ ‬بين‭ ‬ذراعي‭... ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬الطبيب‭ ‬أن‭ ‬أتركها‭.. ‬لكنني‭ ‬طلبت‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يتركوها‭ ‬معي‮»‬‭. ‬ووالدة‭ ‬سالي‭ ‬وشقيقتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬عم‭ ‬إيناس‭ ‬وعمتها‭ ‬قتلوا‭. ‬وكان‭ ‬لسالي‭ ‬منزلة‭ ‬خاصة‭ ‬لدى‭ ‬إيناس‭ ‬فقد‭ ‬اعتادت‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬جدتها‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬روضة‭ ‬الأطفال‭ ‬وتطلب‭ ‬من‭ ‬عمتها‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬لها‭. ‬وقالت‭ ‬إيناس‭: ‬‮«‬معظم‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬والصور‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬هاتفي‭ ‬المحمول‭ ‬لها‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬أحمد‭ ‬شقيق‭ ‬سالي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬خارج‭ ‬المنزل‭ ‬عندما‭ ‬تعرض‭ ‬للقصف‭ ‬ونجا‭. ‬ويعيش‭ ‬أحمد‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬إيناس‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬رغبة‭ ‬تذكر‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬وإنه‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬يتكلم‭ ‬إلا‭ ‬عندما‭ ‬يسأل‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬أخته‭ ‬سالي‭. ‬

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