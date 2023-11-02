صورة تلخص المحنة في غزة.. امرأة جاثية تحتضن جثمانا صغيرا ملفوفا في كفن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

إنها‭ ‬إيناس‭ ‬أبو‭ ‬معمر،‭ ‬والجثة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحملها‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬هي‭ ‬سالي‭ ‬ابنة‭ ‬أخيها‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬وهرعت‭ ‬إيناس‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬عمها‭ ‬عندما‭ ‬سمعت‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬للقصف‭ ‬ثم‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬المشرحة‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬فقدت‭ ‬الوعي‭ ‬عندما‭ ‬رأيت‭ ‬الفتاة،‭ ‬أخذتها‭ ‬بين‭ ‬ذراعي‭... ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬الطبيب‭ ‬أن‭ ‬أتركها‭.. ‬لكنني‭ ‬طلبت‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يتركوها‭ ‬معي‮»‬‭. ‬ووالدة‭ ‬سالي‭ ‬وشقيقتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬عم‭ ‬إيناس‭ ‬وعمتها‭ ‬قتلوا‭. ‬وكان‭ ‬لسالي‭ ‬منزلة‭ ‬خاصة‭ ‬لدى‭ ‬إيناس‭ ‬فقد‭ ‬اعتادت‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬جدتها‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬روضة‭ ‬الأطفال‭ ‬وتطلب‭ ‬من‭ ‬عمتها‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬لها‭. ‬وقالت‭ ‬إيناس‭: ‬‮«‬معظم‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬والصور‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬هاتفي‭ ‬المحمول‭ ‬لها‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬أحمد‭ ‬شقيق‭ ‬سالي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬خارج‭ ‬المنزل‭ ‬عندما‭ ‬تعرض‭ ‬للقصف‭ ‬ونجا‭. ‬ويعيش‭ ‬أحمد‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬إيناس‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬رغبة‭ ‬تذكر‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬وإنه‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬يتكلم‭ ‬إلا‭ ‬عندما‭ ‬يسأل‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬أخته‭ ‬سالي‭. ‬