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سقوط النخيل جراء الرياح بالأحساء السعودية

11/2/2023 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعرضت‭ ‬محافظة‭ ‬الاحساء‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬وهبات‭ ‬قوية‭ ‬السرعة‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬تساقط‭ ‬النخيل،‭ ‬وقد‭ ‬تداول‭ ‬عدد‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬بذلك‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تداول‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬جراء‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

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