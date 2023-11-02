سقوط النخيل جراء الرياح بالأحساء السعودية

سقوط النخيل جراء الرياح بالأحساء السعودية
التاريخ
11/2/2023 7:07:19 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تعرضت محافظة الاحساء السعودية إلى أمطار غزيرة وهبات قوية السرعة تسببت في تساقط النخيل، وقد تداول عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة بذلك.
كما تم تداول صعوبة في حركة المرور جراء الأمطار التي أصابت عددا من مناطق المملكة العربية السعودية.
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