((شدوا بعضكم)) بلحن بحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت زينب إسماعيل:
أعلن الفنان البحريني فيصل الأنصاري تسجيل أغنية «شدوا بعضكم» الفلسطينية، ولكن بلحن بحريني.
وقال الفنان إن هذه الأغنية هي تعبير عن حبه العميق لهذه الأرض وشعبها الصامد.
وتابع بالقول: «أتمنى أن تصل الرسالة معا ونعبر عن دعمنا بكل المجالات».
وبيّن الفنان: «تحتاج القضية الفلسطينية إلى وقفة حقيقية من الجميع لكي يعمّ السلام». وأشار إلى أن «مشاركة الفنان بصوته هي انتشار وتحفيز للرأي العام للالتفات إلى القضية».
وأضاف: «كل شخص يدعم باستخدام ما يتميز به. الفنان يغني والممثل يعبر بتمثيله والرسام يعبر برسمه والطبيب يعالج».
وكانت أغنية «شدوا بعضكم يا أهل فلسطين»، وهي أغنية من التراث الفلسطيني، لاقت رواجا واسعا في الآونة الأخيرة، وتم تداولها من قبل الملايين، بعد أدائها من الحاجة حليمة الكسواني، والتي عاصرت النكبتين، أولها نكبة 1948. وهي لاجئة من بلدة بيت إكسا غرب القدس.
الجدير بالذكر أن الفنان فيصل الأنصاري كشف قبل أيام عن طرح أغنية جديدة بعنوان: «طلع خدك» من كلمات عادل السعيدي وألحان علي سالم.
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