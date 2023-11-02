Friday, 03 November 2023 04:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((شدوا بعضكم)) بلحن بحريني

11/2/2023 7:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭:‬

أعلن‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬فيصل‭ ‬الأنصاري‭ ‬تسجيل‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬شدوا‭ ‬بعضكم‮»‬‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ولكن‭ ‬بلحن‭ ‬بحريني‭. ‬

وقال‭ ‬الفنان‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬هي‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬حبه‭ ‬العميق‭ ‬لهذه‭ ‬الأرض‭ ‬وشعبها‭ ‬الصامد‭. ‬

وتابع‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬الرسالة‭ ‬معا‭ ‬ونعبر‭ ‬عن‭ ‬دعمنا‭ ‬بكل‭ ‬المجالات‮»‬‭.‬

وبيّن‭ ‬الفنان‭: ‬‮«‬تحتاج‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬وقفة‭ ‬حقيقية‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬لكي‭ ‬يعمّ‭ ‬السلام‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مشاركة‭ ‬الفنان‭ ‬بصوته‭ ‬هي‭ ‬انتشار‭ ‬وتحفيز‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬للالتفات‭ ‬إلى‭ ‬القضية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كل‭ ‬شخص‭ ‬يدعم‭ ‬باستخدام‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭. ‬الفنان‭ ‬يغني‭ ‬والممثل‭ ‬يعبر‭ ‬بتمثيله‭ ‬والرسام‭ ‬يعبر‭ ‬برسمه‭ ‬والطبيب‭ ‬يعالج‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬شدوا‭ ‬بعضكم‭ ‬يا‭ ‬أهل‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬أغنية‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬لاقت‭ ‬رواجا‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتم‭ ‬تداولها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الملايين،‭ ‬بعد‭ ‬أدائها‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬حليمة‭ ‬الكسواني،‭ ‬والتي‭ ‬عاصرت‭ ‬النكبتين،‭ ‬أولها‭ ‬نكبة‭ ‬1948‭. ‬وهي‭ ‬لاجئة‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬إكسا‭ ‬غرب‭ ‬القدس‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬فيصل‭ ‬الأنصاري‭ ‬كشف‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬طلع‭ ‬خدك‮»‬‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬عادل‭ ‬السعيدي‭ ‬وألحان‭ ‬علي‭ ‬سالم‭.‬

MENAFN02112023000055011008ID1107363559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث