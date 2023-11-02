((شدوا بعضكم)) بلحن بحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلن‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬فيصل‭ ‬الأنصاري‭ ‬تسجيل‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬شدوا‭ ‬بعضكم‮»‬‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ولكن‭ ‬بلحن‭ ‬بحريني‭. ‬

وقال‭ ‬الفنان‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬هي‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬حبه‭ ‬العميق‭ ‬لهذه‭ ‬الأرض‭ ‬وشعبها‭ ‬الصامد‭. ‬

وتابع‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬الرسالة‭ ‬معا‭ ‬ونعبر‭ ‬عن‭ ‬دعمنا‭ ‬بكل‭ ‬المجالات‮»‬‭.‬

وبيّن‭ ‬الفنان‭: ‬‮«‬تحتاج‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬وقفة‭ ‬حقيقية‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬لكي‭ ‬يعمّ‭ ‬السلام‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مشاركة‭ ‬الفنان‭ ‬بصوته‭ ‬هي‭ ‬انتشار‭ ‬وتحفيز‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬للالتفات‭ ‬إلى‭ ‬القضية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كل‭ ‬شخص‭ ‬يدعم‭ ‬باستخدام‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭. ‬الفنان‭ ‬يغني‭ ‬والممثل‭ ‬يعبر‭ ‬بتمثيله‭ ‬والرسام‭ ‬يعبر‭ ‬برسمه‭ ‬والطبيب‭ ‬يعالج‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬شدوا‭ ‬بعضكم‭ ‬يا‭ ‬أهل‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬أغنية‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬لاقت‭ ‬رواجا‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتم‭ ‬تداولها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الملايين،‭ ‬بعد‭ ‬أدائها‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬حليمة‭ ‬الكسواني،‭ ‬والتي‭ ‬عاصرت‭ ‬النكبتين،‭ ‬أولها‭ ‬نكبة‭ ‬1948‭. ‬وهي‭ ‬لاجئة‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬إكسا‭ ‬غرب‭ ‬القدس‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬فيصل‭ ‬الأنصاري‭ ‬كشف‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬طلع‭ ‬خدك‮»‬‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬عادل‭ ‬السعيدي‭ ‬وألحان‭ ‬علي‭ ‬سالم‭.‬