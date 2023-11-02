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((أنت تقدرين)).. فعالية ((بيت التمويل الكويتي - البحرين)) للتوعية بسرطان الثدي

11/2/2023 7:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬اختتام‭ ‬فعالية‭ ‬البنك‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ودعم‭ ‬العلاج‭ ‬والكشف‭ ‬المبكر‭ ‬والتي‭ ‬أُقيمت‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬أنتِ‭ ‬تقدرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬بتاريخ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬والتزامه‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬مؤثرة‭ ‬وداعمة‭ ‬للمجتمع‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬

وقد‭ ‬اشتملت‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التوعوية،‭ ‬منها‭ ‬استشارات‭ ‬طبية‭ ‬مجانية‭ ‬والتسجيل‭ ‬للكشف‭ ‬الطبي‭ ‬المبكر‭ ‬وأنشطة‭ ‬ترفيهية‭ ‬للأطفال‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تثقيفية‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وجلسات‭ ‬توعوية‭ ‬وتحفيزية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتعافيات‭ ‬حيث‭ ‬استهدفت‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬تزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والمعلومات‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬عيش‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬واتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬صحية‭ ‬مدروسة‭ ‬ومستنيرة‭ ‬بما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالصحة‭ ‬ونمط‭ ‬الحياة‭. ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬سرد‭ ‬تجارب‭ ‬السيدات‭ ‬المتعافيات‭ ‬اللاتي‭ ‬واجهن‭ ‬المرض‭ ‬بشجاعة‭ ‬وتغلبن‭ ‬عليه،‭ ‬ليقدمن‭ ‬بذلك‭ ‬نماذج‭ ‬ملهمة‭ ‬عن‭ ‬القوة‭ ‬والأمل‭ ‬للمشاركات‭. ‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬رقمية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬العب‭ ‬بهدف‭ ‬الدعم‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إشراك‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬جهد‭ ‬جماعي‭ ‬لدعم‭ ‬أبحاث‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وعلاجه‭ ‬والكشف‭ ‬المبكر‭ ‬حيث‭ ‬التزم‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬بالتبرع‭ ‬بمبلغ‭ ‬1‭.‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لدعم‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ومشاريع‭ ‬الوقاية‭ ‬والعلاج‭ ‬والكشف‭ ‬المبكر‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬حريصين‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬دعمهم‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭. ‬كما‭ ‬أتيحت‭ ‬الفرصة‭ ‬أيضًا‭ ‬للمشاركين‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬الشريكة‭ ‬والتي‭ ‬تعاون‭ ‬معها‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬لتنظيم‭ ‬الفعالية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مركز‭ ‬لندن‭ ‬لجراحة‭ ‬الثدي،‭ ‬ومؤسسة‭ (‬شي‭ ‬ميديك‭)‬ SheMedic ، ومستشفى‭ ‬الهلال،‭ ‬حيث‭ ‬أظهروا‭ ‬جميعًا‭ ‬التزامهم‭ ‬بدعم‭ ‬مبادرات‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬كما‭ ‬تمكن‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬الأسئلة‭ ‬عليهم،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرّح‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬فهمي‭ ‬حمد،‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ - ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭: ‬إن‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أنتِ‭ ‬تقدرين‮»‬‭ ‬تجسد‭ ‬التزام‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬المتواصل‭ ‬بزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تؤكد‭ ‬النهج‭ ‬الشامل‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الذي‭ ‬يتبعه‭ ‬البنك‭. ‬وسنستمر‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والمبادرات‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬جهودنا‭ ‬لزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬لتعزيز‭ ‬الرفاهية‭ ‬الشاملة‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬سارة‭ ‬زين‭ ‬العابدين،‭ ‬رئيس‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬استهدفت‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬الصحية‭ ‬وتكريس‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تمكينهم‭ ‬لقيادة‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬أفضل‭. ‬لقد‭ ‬أظهر‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬الدعم‭ ‬الراسخ‭ ‬والتصميم‭ ‬الجماعي‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬والتغلب‭ ‬عليه‭ ‬وتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬لتحسين‭ ‬حياة‭ ‬المصابين‭ ‬به‭. ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭ ‬والمتطوعين‭ ‬الذين‭ ‬ساهموا‭ ‬جميعًا‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭. ‬إن‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬الجميع‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الفعالية،‭ ‬وإننا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر،‭ ‬وتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والتعاون‭ ‬القادمة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعاتنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رؤية‭ ‬مستقبلية‭ ‬مشرقة‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬بادر‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بالتبرع‭ ‬لصالح‭ ‬مركز‭ ‬لندن‭ ‬لجراحة‭ ‬الثدي‭-‬البحرين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حصول‭ ‬جميع‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خصم‭ ‬30‭% ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭.‬

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