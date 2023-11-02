((أنت تقدرين)).. فعالية ((بيت التمويل الكويتي - البحرين)) للتوعية بسرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين اختتام فعالية البنك الهادفة إلى التوعية بمرض سرطان الثدي ودعم العلاج والكشف المبكر والتي أُقيمت تحت شعار «أنتِ تقدرين» في مجمع السيف بتاريخ 27 أكتوبر. وتأتي هذه المبادرة من منطلق المسؤولية الاجتماعية لبيت التمويل الكويتي - البحرين والتزامه بالمساهمة في التوعية المجتمعية وتعزيز الوعي الصحي من خلال مبادرات مؤثرة وداعمة للمجتمع تزامنًا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.
وقد اشتملت الفعالية على العديد من الأنشطة التوعوية، منها استشارات طبية مجانية والتسجيل للكشف الطبي المبكر وأنشطة ترفيهية للأطفال وورش عمل تثقيفية على أيدي متخصصين في الرعاية الصحية وجلسات توعوية وتحفيزية مع عدد من المتعافيات حيث استهدفت جميع هذه الأنشطة تزويد المشاركين بالمعرفة والمعلومات التي تتيح لهم عيش حياة صحية واتخاذ قرارات صحية مدروسة ومستنيرة بما يتعلق بالصحة ونمط الحياة. كما تضمنت الفعالية سرد تجارب السيدات المتعافيات اللاتي واجهن المرض بشجاعة وتغلبن عليه، ليقدمن بذلك نماذج ملهمة عن القوة والأمل للمشاركات.
وقد شارك الزوار في مسابقة رقمية تحت عنوان «العب بهدف الدعم»، وذلك من أجل إشراك العامة في جهد جماعي لدعم أبحاث سرطان الثدي وعلاجه والكشف المبكر حيث التزم بيت التمويل الكويتي - البحرين بالتبرع بمبلغ 1.500 دينار بحريني لدعم الأبحاث المتخصصة في مجال سرطان الثدي ومشاريع الوقاية والعلاج والكشف المبكر.
وقد شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من المشاركين الذين كانوا حريصين على إظهار دعمهم والمساهمة في نشر الوعي. كما أتيحت الفرصة أيضًا للمشاركين للتواصل مع ممثلي المؤسسات المحلية الشريكة والتي تعاون معها بيت التمويل الكويتي - البحرين لتنظيم الفعالية، بما في ذلك مركز لندن لجراحة الثدي، ومؤسسة (شي ميديك) SheMedic ، ومستشفى الهلال، حيث أظهروا جميعًا التزامهم بدعم مبادرات التوعية بسرطان الثدي. كما تمكن المشاركون من التفاعل مباشرة مع المختصين من خلال طرح الأسئلة عليهم، والتعرف على مختلف سبل الدعم في المجتمع.
وفي هذا الصدد، صرّح السيد محمد فهمي حمد، مدير تنفيذي - رئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤسسية في بيت التمويل الكويتي - البحرين: إن حملة «أنتِ تقدرين» تجسد التزام بيت التمويل الكويتي - البحرين المتواصل بزيادة الوعي الصحي، كما أنها تؤكد النهج الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي يتبعه البنك. وسنستمر بإذن الله تعالى من خلال مثل هذه الشراكات الاستراتيجية والمبادرات الفعالة في تكريس جهودنا لزيادة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وتوفير الدعم لتعزيز الرفاهية الشاملة لأفراد المجتمع.
من جانبها، قالت السيدة سارة زين العابدين، رئيس الموارد البشرية في بيت التمويل الكويتي-البحرين: «لقد استهدفت هذه الفعالية تعزيز الثقافة الصحية وتكريس روح التعاون بين أفراد المجتمع، بالإضافة الى تمكينهم لقيادة حياة صحية أفضل. لقد أظهر جميع المشاركين الدعم الراسخ والتصميم الجماعي على مكافحة سرطان الثدي والتغلب عليه وتعزيز سبل الدعم لتحسين حياة المصابين به. ونود أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الشركاء والمتطوعين الذين ساهموا جميعًا في نجاح هذه الفعالية. إن تضافر جهود الجميع كان له أثر ملموس في تحقيق أهداف الفعالية، وإننا على ثقة بأن هذه الجهود سوف تسهم بشكل فعال في تشجيع الكشف المبكر، وتعزيز سبل الدعم والتعاون القادمة، وتحقيق تطلعاتنا من أجل رؤية مستقبلية مشرقة للجميع».
والجدير بالذكر أن بيت التمويل الكويتي - البحرين قد بادر مؤخرًا بالتبرع لصالح مركز لندن لجراحة الثدي-البحرين، فضلاً عن حصول جميع حاملي بطاقة بيت التمويل الكويتي-البحرين على خصم 30% على كافة الخدمات المقدمة من المركز حتى نهاية العام.
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