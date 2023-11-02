((المكتبة الوطنية)) تعلن خصومات تصل إلى 80% للكتب والمطبوعات

((المكتبة الوطنية)) تعلن خصومات تصل إلى 80% للكتب والمطبوعات
التاريخ
11/2/2023 7:07:17 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت المكتبة الوطنية بالتزامن من إعلانها تصفية المخزون عن توافر العديد من الكتب والمطبوعات الجديدة التي صدرت من كبريات دور النشر العربية في مختلف فروع المعرفة، حيث تتوافر كل المطبوعات بطبعات فاخرة إلى جانب المصاحف بمختلفة الأحجام وكتب الدين والتراث.
كما توفر المكتبة القصص والروايات بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من كتب الأطفال والناشئة باللغتين العربية والإنجليزية بصور وألوان تحفز الأطفال على المطالعة وبخصومات تصل إلى غاية 80%.
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