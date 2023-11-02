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((المكتبة الوطنية)) تعلن خصومات تصل إلى 80% للكتب والمطبوعات

11/2/2023 7:07:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬المكتبة‭ ‬الوطنية‭ ‬بالتزامن‭ ‬من‭ ‬إعلانها‭ ‬تصفية‭ ‬المخزون‭ ‬عن‭ ‬توافر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬والمطبوعات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬من‭ ‬كبريات‭ ‬دور‭ ‬النشر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬فروع‭ ‬المعرفة،‭ ‬حيث‭ ‬تتوافر‭ ‬كل‭ ‬المطبوعات‭ ‬بطبعات‭ ‬فاخرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المصاحف‭ ‬بمختلفة‭ ‬الأحجام‭ ‬وكتب‭ ‬الدين‭ ‬والتراث‭. ‬

كما‭ ‬توفر‭ ‬المكتبة‭ ‬القصص‭ ‬والروايات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬كتب‭ ‬الأطفال‭ ‬والناشئة‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭ ‬بصور‭ ‬وألوان‭ ‬تحفز‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬المطالعة‭ ‬وبخصومات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬80‭%. ‬

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