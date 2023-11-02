جابر تحتفظ بآمالها وشفيونتيك تهزم غوف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبعد‭ ‬ان‭ ‬حقّقت‭ ‬جابر‭ ‬فوزها‭ ‬الاول‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬اثر‭ ‬خسارتها‭ ‬أمام‭ ‬غوف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى،‭ ‬تحدثت‭ ‬جابر‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬التأثر‭ ‬وتذرف‭ ‬الدموع‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬اللقاء‭.‬

وتحتاج‭ ‬جابر‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬المصنّفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بآمالها‭ ‬بالتأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭.‬

وقالت‭ ‬اللاعبة‭ ‬العربية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬للغاية‭ ‬بالفوز،‭ ‬لكنني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬سعيدة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬جابر‭ ‬وهي‭ ‬تنهار‭ ‬بالبكاء،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتمالك‭ ‬نفسها‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يجعلني‭ ‬سعيدة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬رؤية‭ ‬الأولاد‭ ‬والاطفال‭ ‬يموتون‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬جابر‭ ‬حديثها‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مفجع،‭ ‬لذلك‭ ‬قررت‭ ‬التبرع‭ ‬بجزء‭ ‬من‭ ‬جائزتي‭ ‬المالية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬سعيدة‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬فقط،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭. ‬أنا‭ ‬آسفة‭ ‬يا‭ ‬رفاق،‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬متعلقًا‭ ‬بكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المحبط‭ ‬للغاية‭ ‬مشاهدة‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

واردفت‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬آسفة،‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬رسالة‭ ‬سياسية،‭ ‬إنها‭ ‬مجرد‭ ‬إنسانية‭. ‬أريد‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬وهذا‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬يلي‭ ‬المباراة،‭ ‬كشفت‭ ‬ابنة‭ ‬الـ‭ ‬29‭ ‬عامًا‭ ‬ان‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬مثّل‭ ‬تحديًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭. ‬وقالت‭ ‬جابر‭ ‬‮«‬أحاول‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬تتصفح‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬والصور،‭ ‬إنها‭ ‬صور‭ ‬مروعة،‭ ‬صور‭ ‬فظيعة‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تساعدني‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬أو‭ ‬التعافي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وأسوأ‭ ‬شيء‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬أشعر‭ ‬باليأس‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬جابر‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬يساعد‭ ‬التبرع‭ ‬ببعض‭ ‬المال‭ ‬قليلاً‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬مروا‭ ‬به‭. ‬لكنني‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬المال‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬الآن‭. ‬لذلك‭ ‬أتمنى‭ ‬الحرية‭ ‬للجميع‭ ‬والسلام‭ ‬الحقيقي‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

شفيونتيك‭ ‬تهزم‭ ‬غوف

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬حقّقت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬فوزها‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬بتخطيها‭ ‬غوف‭ ‬6‭-‬0‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬بطلتي‭ ‬‮«‬غراندسلام‮»‬‭. ‬واحتاجت‭ ‬شفيونتيك‭ (‬22‭ ‬عامًا‭)‬،‭ ‬بطلة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬والمتوجة‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬ببطولات‭ ‬كبرى،‭ ‬إلى‭ ‬89‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬لتتغلب‭ ‬على‭ ‬غوف‭ (‬19‭ ‬عامًا‭) ‬المتوجة‭ ‬ببطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وقالت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬‮«‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬سعيدة‭ ‬لأنني‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬تركيزي‭. ‬لقد‭ ‬أتيحت‭ ‬لي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أشواط‭ ‬إرسالها‭ ‬لكسرها،‭ ‬لكنني‭ ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أنني‭ ‬سأستغل‭ ‬إحدى‭ ‬تلك‭ ‬الفرص‭ ‬بطريقة‭ ‬ما‮»‬‭.‬

كما‭ ‬عزّز‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬بطلة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭.‬

وادى‭ ‬فوز‭ ‬جابر‭ ‬على‭ ‬فوندروشوفا‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬حسم‭ ‬شفيونتيك‭ ‬رسميًا‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬رغم‭ ‬امتلاكها‭ ‬لفوزين‭ ‬من‭ ‬مباراتين‭.‬

وحقّقت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬فوزها‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬10‭ ‬مواجهات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬غوف،‭ ‬علما‭ ‬انّ‭ ‬الفوز‭ ‬الوحيد‭ ‬للأخيرة‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتوج‭ ‬باولى‭ ‬بطولاتها‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز



