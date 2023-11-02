جابر تحتفظ بآمالها وشفيونتيك تهزم غوف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كانكون (المكسيك) - (أ ف ب): ثأرت التونسية أنس جابر من خسارتها امام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون وتغلبت عليها الاربعاء ضمن دورة دبليو تي ايه الختامية لمحترفات كرة المضرب المقامة في كانكون المكسيكية بنتيجة 6-4 و6-3، فيما حقّقت البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة ثانية عالميًا فوزها الثاني على حساب الاميركية الشابة كوكو غوف الثالثة.
وبعد ان حقّقت جابر فوزها الاول هذا الاسبوع ضمن منافسات البطولة الختامية في كانكون اثر خسارتها أمام غوف في المباراة الاولى، تحدثت جابر وهي في غاية التأثر وتذرف الدموع في المقابلة التي تقام على ارض الملعب بعد انتهاء اللقاء.
وتحتاج جابر للفوز على البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة ثانية عالميًا في المباراة الاخيرة من دور المجموعات الجمعة من اجل الاحتفاظ بآمالها بالتأهل الى الدور نصف النهائي في المكسيك.
وقالت اللاعبة العربية الوحيدة التي وصلت إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى «أنا سعيدة للغاية بالفوز، لكنني لم أكن سعيدة في الآونة الأخيرة».
وأضافت جابر وهي تنهار بالبكاء، قبل أن تتمالك نفسها بما يكفي للحديث عن الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة «الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة». وقالت «من الصعب للغاية رؤية الأولاد والاطفال يموتون كل يوم».
وتابعت جابر حديثها «إنه أمر مفجع، لذلك قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين. لا يمكنني أن أكون سعيدة بهذا الفوز فقط، بالتزامن مع ما يحدث. أنا آسفة يا رفاق، من المفترض أن يكون الأمر متعلقًا بكرة المضرب، لكن من المحبط للغاية مشاهدة مقاطع الفيديو كل يوم».
واردفت «أنا آسفة، هذه ليست رسالة سياسية، إنها مجرد إنسانية. أريد السلام في هذا العالم وهذا كل شيء». وفي وقت لاحق، خلال المؤتمر الصحفي الذي يلي المباراة، كشفت ابنة الـ 29 عامًا ان التركيز على كرة المضرب مثّل تحديًا كبيرًا في هذا الوقت. وقالت جابر «أحاول الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي قدر الإمكان، لكن الأمر صعب للغاية».
وتابعت «تتصفح مقاطع الفيديو والصور، إنها صور مروعة، صور فظيعة كل يوم. إنها لا تساعدني على النوم أو التعافي بشكل جيد، وأسوأ شيء هو أنني أشعر باليأس».
وأضافت جابر «ربما يساعد التبرع ببعض المال قليلاً في التغلب على ما مروا به. لكنني أعلم أن المال لا يعني أي شيء بالنسبة لهم الآن. لذلك أتمنى الحرية للجميع والسلام الحقيقي للجميع».
شفيونتيك تهزم غوف
من جهة أخرى، حقّقت شفيونتيك فوزها الثاني هذا الاسبوع بتخطيها غوف 6-0 و7-5 في مواجهة جمعت بين بطلتي «غراندسلام». واحتاجت شفيونتيك (22 عامًا)، بطلة فرنسا المفتوحة والمتوجة أربع مرات ببطولات كبرى، إلى 89 دقيقة فقط لتتغلب على غوف (19 عامًا) المتوجة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة الشهر الماضي.
وقالت شفيونتيك «في المجموعة الثانية، من الواضح أن الأمور أصبحت أكثر صرامة».
وتابعت «كنت سعيدة لأنني حافظت على تركيزي. لقد أتيحت لي الكثير من الفرص في أول أشواط إرسالها لكسرها، لكنني كنت أعلم أنني سأستغل إحدى تلك الفرص بطريقة ما».
كما عزّز الفوز من فرص شفيونتيك في تجاوز البيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة في المركز الاول من التصنيف العالمي في نهاية العام.
وادى فوز جابر على فوندروشوفا الى عدم حسم شفيونتيك رسميًا الى الدور نصف النهائي رغم امتلاكها لفوزين من مباراتين.
وحقّقت شفيونتيك فوزها التاسع من أصل 10 مواجهات مباشرة مع غوف، علما انّ الفوز الوحيد للأخيرة جاء في نصف نهائي دورة سينسيناتي في أغسطس الماضي قبل ان تتوج باولى بطولاتها الكبرى في فلاشينغ ميدوز
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