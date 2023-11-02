Friday, 03 November 2023 04:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جابر تحتفظ بآمالها وشفيونتيك تهزم غوف

11/2/2023 7:07:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كانكون‭ (‬المكسيك‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ثأرت‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬من‭ ‬خسارتها‭ ‬امام‭ ‬التشيكية‭ ‬ماركيتا‭ ‬فوندروشوفا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬وتغلبت‭ ‬عليها‭ ‬الاربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬لمحترفات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬المكسيكية‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬فيما‭ ‬حقّقت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬المصنّفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميًا‭ ‬فوزها‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الاميركية‭ ‬الشابة‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬الثالثة‭.‬

وبعد‭ ‬ان‭ ‬حقّقت‭ ‬جابر‭ ‬فوزها‭ ‬الاول‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬اثر‭ ‬خسارتها‭ ‬أمام‭ ‬غوف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى،‭ ‬تحدثت‭ ‬جابر‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬التأثر‭ ‬وتذرف‭ ‬الدموع‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬اللقاء‭.‬

وتحتاج‭ ‬جابر‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬المصنّفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بآمالها‭ ‬بالتأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭.‬

وقالت‭ ‬اللاعبة‭ ‬العربية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬للغاية‭ ‬بالفوز،‭ ‬لكنني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬سعيدة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬جابر‭ ‬وهي‭ ‬تنهار‭ ‬بالبكاء،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتمالك‭ ‬نفسها‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يجعلني‭ ‬سعيدة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬رؤية‭ ‬الأولاد‭ ‬والاطفال‭ ‬يموتون‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬جابر‭ ‬حديثها‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مفجع،‭ ‬لذلك‭ ‬قررت‭ ‬التبرع‭ ‬بجزء‭ ‬من‭ ‬جائزتي‭ ‬المالية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬سعيدة‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬فقط،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭. ‬أنا‭ ‬آسفة‭ ‬يا‭ ‬رفاق،‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬متعلقًا‭ ‬بكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المحبط‭ ‬للغاية‭ ‬مشاهدة‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

واردفت‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬آسفة،‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬رسالة‭ ‬سياسية،‭ ‬إنها‭ ‬مجرد‭ ‬إنسانية‭. ‬أريد‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬وهذا‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬يلي‭ ‬المباراة،‭ ‬كشفت‭ ‬ابنة‭ ‬الـ‭ ‬29‭ ‬عامًا‭ ‬ان‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬مثّل‭ ‬تحديًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭. ‬وقالت‭ ‬جابر‭ ‬‮«‬أحاول‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬تتصفح‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬والصور،‭ ‬إنها‭ ‬صور‭ ‬مروعة،‭ ‬صور‭ ‬فظيعة‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تساعدني‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬أو‭ ‬التعافي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وأسوأ‭ ‬شيء‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬أشعر‭ ‬باليأس‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬جابر‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬يساعد‭ ‬التبرع‭ ‬ببعض‭ ‬المال‭ ‬قليلاً‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬مروا‭ ‬به‭. ‬لكنني‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬المال‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬الآن‭. ‬لذلك‭ ‬أتمنى‭ ‬الحرية‭ ‬للجميع‭ ‬والسلام‭ ‬الحقيقي‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

شفيونتيك‭ ‬تهزم‭ ‬غوف

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬حقّقت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬فوزها‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬بتخطيها‭ ‬غوف‭ ‬6‭-‬0‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬بطلتي‭ ‬‮«‬غراندسلام‮»‬‭. ‬واحتاجت‭ ‬شفيونتيك‭ (‬22‭ ‬عامًا‭)‬،‭ ‬بطلة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬والمتوجة‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬ببطولات‭ ‬كبرى،‭ ‬إلى‭ ‬89‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬لتتغلب‭ ‬على‭ ‬غوف‭ (‬19‭ ‬عامًا‭) ‬المتوجة‭ ‬ببطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وقالت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬‮«‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬سعيدة‭ ‬لأنني‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬تركيزي‭. ‬لقد‭ ‬أتيحت‭ ‬لي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أشواط‭ ‬إرسالها‭ ‬لكسرها،‭ ‬لكنني‭ ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أنني‭ ‬سأستغل‭ ‬إحدى‭ ‬تلك‭ ‬الفرص‭ ‬بطريقة‭ ‬ما‮»‬‭.‬

كما‭ ‬عزّز‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬بطلة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭.‬

وادى‭ ‬فوز‭ ‬جابر‭ ‬على‭ ‬فوندروشوفا‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬حسم‭ ‬شفيونتيك‭ ‬رسميًا‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬رغم‭ ‬امتلاكها‭ ‬لفوزين‭ ‬من‭ ‬مباراتين‭.‬

وحقّقت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬فوزها‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬10‭ ‬مواجهات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬غوف،‭ ‬علما‭ ‬انّ‭ ‬الفوز‭ ‬الوحيد‭ ‬للأخيرة‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتوج‭ ‬باولى‭ ‬بطولاتها‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز


MENAFN02112023000055011008ID1107363556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث