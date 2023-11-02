باقٍ حتى ٢٠٢٨

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬عن‭ ‬أرقام‭ ‬متصلة‭ ‬بالتجديد،‭ ‬إلا‭ ‬انّ‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬إسبانية‭ ‬أشارت‭ ‬الى‭ ‬انّ‭ ‬عقده‭ ‬سيتضمن‭ ‬بندًا‭ ‬جزائيًا‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬يورو،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مواطنه‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬الذي‭ ‬جدّد‭ ‬عقده‭ ‬ايضا‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ورغم‭ ‬انّ‭ ‬اللاعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬بدا‭ ‬تأثيره‭ ‬أقل‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬فإنّه‭ ‬يبقى‭ ‬لاعباً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي،‭ ‬حيث‭ ‬يشكل‭ ‬ثنائياً‭ ‬هجومياً‭ ‬مميزاً‭ ‬مع‭ ‬فينيسيوس‭.‬

سجّل‭ ‬19‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬57‭ ‬مباراة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬أوساسونا‭. ‬وانضم‭ ‬رودريغو‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬مقابل‭ ‬45‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2019،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬فينيسيوس‭. ‬وسجّل‭ ‬الجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬39‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬179‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬وفاز‭ ‬بلقبين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬ولقب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬دوراً‭ ‬بارزاً‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭.‬