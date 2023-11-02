باقٍ حتى ٢٠٢٨

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- Akhbar Al Khaleej) مدريد - (أ ف ب): مدّد المهاجم البرازيلي رودريغو عقده مع ريال مدريد الاسباني ثلاث سنوات إضافية، حتى عام 2028، حسب ما أعلن النادي في بيان صحفي أمس الخميس.
ولم يكشف ريال مدريد عن أرقام متصلة بالتجديد، إلا انّ تقارير صحفية إسبانية أشارت الى انّ عقده سيتضمن بندًا جزائيًا بقيمة مليار يورو، على غرار مواطنه فينيسيوس جونيور الذي جدّد عقده ايضا لثلاث سنوات الثلاثاء.
ورغم انّ اللاعب البرازيلي بدا تأثيره أقل في بداية الموسم الحالي، فإنّه يبقى لاعباً أساسياً في الفريق الملكي، حيث يشكل ثنائياً هجومياً مميزاً مع فينيسيوس.
سجّل 19 هدفا في 57 مباراة الموسم الماضي، وأسهم في فوز فريقه بلقب كأس إسبانيا في مايو الماضي بعد تسجيله هدفين في مرمى أوساسونا. وانضم رودريغو إلى ريال مدريد في 2018 مقابل 45 مليون يورو، ووصل إلى العاصمة الإسبانية في صيف 2019، بعد عام من وصول فينيسيوس. وسجّل الجناح البرازيلي 39 هدفاً في 179 مباراة مع فريق العاصمة في جميع المسابقات، وفاز بلقبين في الدوري الإسباني ولقب في دوري أبطال أوروبا في عام 2022، حيث أدى دوراً بارزاً في تلك الفترة.
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