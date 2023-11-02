الدوري الجزائري من دون جمهور

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- Akhbar Al Khaleej) الجزائر - (د ب أ): أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس الخميس، الاستئناف التدريجي للنشاط الكروي في البلاد اعتبارا من 10 نوفمبر الجاري.
وأوضح الاتحاد في بيان نشره في موقعه الرسمي أن المباريات ستقام دون حضور الجماهير، ووفق نفس الأجندة المعتمدة للموسم الحالي، حتى إشعار آخر.
كان اتحاد الكرة الجزائري أعلن يوم 18 أكتوبر الماضي، تعليق كل المنافسات الكروية «تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد، واحتراما لأرواح الشهداء الأبرار جراء العدوان الصهيوني الوحشي على أبناء فلسطين المحتلة في قطاع غزة».
كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعليق كل النشاطات الرياضية وإلغاء كل التظاهرات المصاحبة لإحياء ذكرى عيد ثورة التحرير (أول نوفمبر من كل عام)، لذات السبب.
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