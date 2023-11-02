الدوري الجزائري من دون جمهور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬المباريات‭ ‬ستقام‭ ‬دون‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير،‭ ‬ووفق‭ ‬نفس‭ ‬الأجندة‭ ‬المعتمدة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‭.‬

كان‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الجزائري‭ ‬أعلن‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬تعليق‭ ‬كل‭ ‬المنافسات‭ ‬الكروية‭ ‬‮«‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬الصامد،‭ ‬واحتراما‭ ‬لأرواح‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الوحشي‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬تعليق‭ ‬كل‭ ‬النشاطات‭ ‬الرياضية‭ ‬وإلغاء‭ ‬كل‭ ‬التظاهرات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬عيد‭ ‬ثورة‭ ‬التحرير‭ (‬أول‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭)‬،‭ ‬لذات‭ ‬السبب‭.‬