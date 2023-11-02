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بايرن يفتقد دي ليخت مجدداً

11/2/2023 7:07:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برلين‭-
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعرّض‭ ‬دفاع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لنكسة‭ ‬جديدة،‭ ‬مع‭ ‬إعلانه‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬الهولندي‭ ‬ماتيس‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ ‬‮«‬للفترة‭ ‬الراهنة‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭.‬

ولم‭ ‬يحدّد‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬مدة‭ ‬غياب‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬الشاب‭ ‬و‮«‬سيفتقده‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬ويحلّ‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬موقعة‭ ‬منتظرة‭.‬

وأصيب‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ (‬24‭ ‬عاماً‭) ‬بركبته‭ ‬اليمنى،‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬بايرن‭ ‬أمام‭ ‬ساربروكن‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭.‬

أمسك‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عائداً‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬مماثلة،‭ ‬بركبته‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬19،‭ ‬فخرج‭ ‬واستبدل‭ ‬لاحقاً‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭.‬

وعاد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬يوزوا‭ ‬كيميش‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع،‭ ‬إذ‭ ‬يملك‭ ‬بايرن‭ ‬لاعباً‭ ‬وحيداً‭ ‬جاهزاً‭ ‬لها‭ ‬المركز‭ ‬هو‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬كيم‭ ‬مين‭-‬جاي‭.‬

وغاب‭ ‬الفرنسي‭ ‬دايو‭ ‬أوباميكانو‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬بسبب‭ ‬اصابة‭ ‬عضلية‭ ‬بفخذه،‭ ‬وقد‭ ‬عاود‭ ‬التمارين‭ ‬أخيراً‭.‬

وأكّد‭ ‬مدب‭ ‬بايرن‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬ان‭ ‬الاصابة‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬عينها‭ ‬لدي‭ ‬ليخت‭ ‬‮«‬وهي‭ ‬مؤلمة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وللمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬يودّع‭ ‬بايرن‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭.‬

يحتل‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬عشرين‭ ‬مرة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬وراء‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬ولم‭ ‬يخسر‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬دورتموند‭ ‬منذ‭ ‬2018‭.‬

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