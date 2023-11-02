هجمات المستوطنين الإسرائيليين تصب الزيت على النار مع احتدام الحرب في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬حماس،‭ ‬قُتل‭ ‬والد‭ ‬وادي‭ ‬وشقيقه‭ ‬بالرصاص‭ ‬عندما‭ ‬اعترض‭ ‬مستوطنون‭ ‬وجنود‭ ‬إسرائيليون‭ ‬مسلحون‭ ‬جنازة‭ ‬ثلاثة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬قتلهم‭ ‬مستوطنون‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬مراسلان‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬وثلاثة‭ ‬شهود‭ ‬آخرون‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬هجوما‭ ‬للمستوطنين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬سجلتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬عملية‭ ‬حماس‭. ‬

وقال‭ ‬وادي‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬قرية‭ ‬قُصرة‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بزراعة‭ ‬الزيتون‭ ‬‮«‬كان‭ ‬العرب‭ ‬واليهود‭ ‬يرشقون‭ ‬بعضهم‭ ‬بالحجارة‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬المستوطنين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬عمري‭ ‬يحملون‭ ‬جميعا‭ ‬أسلحة‭ ‬آلية‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المستوطنين‭ ‬المسلحين‭ ‬كانوا‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬يطلقون‭ ‬النار‭ ‬لتخويف‭ ‬القرويين‭ ‬أو‭ ‬إصابتهم‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬المواجهات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متزايد‭. ‬

ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬رويترز‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬من‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬والد‭ ‬وادي‭ ‬وشقيقه‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭. ‬وقال‭ ‬المسؤولون‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬الجنازة‭ ‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬مستوطنين‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬جنود،‭ ‬وهو‭ ‬رأي‭ ‬أيده‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرون‭ ‬كانوا‭ ‬يشيعون‭ ‬الجنازة‭. ‬وقالت‭ ‬شيرا‭ ‬ليبمان‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬يشع،‭ ‬المنظمة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمستوطنين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬المستوطنين‭ ‬لم‭ ‬يشاركوا‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬قتل‭ ‬ولا‭ ‬يستهدفون‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

وقال‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬جفير‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اليميني‭ ‬المتشدد،‭ ‬وهو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬وزيرين‭ ‬كبيرين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬يعيشان‭ ‬في‭ ‬المستوطنات،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬بشراء‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬بندقية‭ ‬لتسليح‭ ‬المدنيين‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬مستوطنون،‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬مكتب‭ ‬بن‭ ‬جفير‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الأسلحة‭ ‬قد‭ ‬وزعت‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وقال‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬900‭ ‬بندقية‭ ‬هجومية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬لبنان،‭ ‬وسيتم‭ ‬توزيع‭ ‬آلاف‭ ‬أخرى‭ ‬قريبا‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬إن‭ ‬هجمات‭ ‬المستوطنين‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬29‭ ‬شخصا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬ووقع‭ ‬ثمانية‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬قلق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وخبراء‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الغربيين‭. ‬

ونددت‭ ‬واشنطن‭ ‬بهجمات‭ ‬المستوطنين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬كما‭ ‬أدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬إرهاب‭ ‬المستوطنين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينذر‭ ‬‮«‬بتصعيد‭ ‬خطير‭ ‬للصراع‮»‬‭. ‬

وتظهر‭ ‬بيانات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬هجمات‭ ‬المستوطنين‭ ‬اليومية‭ ‬تضاعفت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مثليها،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬قتلت‭ ‬حماس‭ ‬1400‭ ‬إسرائيلي‭ ‬واحتجزت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬رهينة‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تقصف‭ ‬إسرائيل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتتوغل‭ ‬فيه،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬آلاف‭ ‬فلسطيني‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬تسيطر‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر،‭ ‬فإن‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬خليط‭ ‬معقد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬سفوح‭ ‬التلال‭ ‬والمستوطنات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ونقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تقسم‭ ‬التجمعات‭ ‬السكنية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

يقول‭ ‬خبراء‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيليون‭ ‬إن‭ ‬العنف‭ ‬المرتبط‭ ‬بالمستوطنين‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬وقفه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والقوة‭ ‬المتزايدة‭ ‬للسياسيين‭ ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭. ‬

وقال‭ ‬ليئور‭ ‬أكرمان‭ ‬المسؤول‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬الإسرائيلي‭ (‬شين‭ ‬بيت‭) ‬‮«‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬داهم‭ (‬من‭) ‬نشطاء‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬المستوطنين‭ ‬يستغلون‭ ‬انتشار‭ ‬الجنود‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وشمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬حيث‭ ‬تقاتل‭ ‬القوات‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية،‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬دون‭ ‬قيود‭. ‬

وأردف‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬أكثر‭ ‬انشغالا‭ ‬الآن‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ (‬للمستوطنين‭) ‬بالعمل‭ ‬بحرية‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬يتلقون‭ ‬الدعم‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الحكومة‭... ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‮»‬‭. ‬