وزير الدفاع السعودي وبلينكن يناقشان الوضع في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ومنع‭ ‬اتساع‭ ‬نطاق‭ ‬الصراع،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬اليمن‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬أكد‭ ‬أيضا‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬سلام‭ ‬مستدام‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين،‭ ‬وهي‭ ‬أولوية‭ ‬مشتركة‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والسعودية‮»‬‭. ‬