وزير الدفاع السعودي وبلينكن يناقشان الوضع في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) واشنطن - (رويترز): قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود الوضع الإنساني في غزة والحاجة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وذكرت الوزارة في بيان: «أكد الوزير أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، ومنع اتساع نطاق الصراع، وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة بما يشمل اليمن».
وأضافت: «أكد أيضا أهمية العمل من أجل تحقيق سلام مستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي أولوية مشتركة لدى كل من الولايات المتحدة والسعودية».
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