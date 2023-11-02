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وزير الدفاع السعودي وبلينكن يناقشان الوضع في غزة

11/2/2023 7:07:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الوزير‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬ناقش‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ومنع‭ ‬اتساع‭ ‬نطاق‭ ‬الصراع،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬اليمن‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬أكد‭ ‬أيضا‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬سلام‭ ‬مستدام‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين،‭ ‬وهي‭ ‬أولوية‭ ‬مشتركة‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والسعودية‮»‬‭. ‬

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