مناقصة لهيئة جودة التعليم والتدريب لطباعة وتغليف الامتحانات الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالأشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف لـ5 مناقصات مطروحة من 5 جهات حكومية.
وفتح مجلس المناقصات والمزايدات مناقصة لهيئة جودة التعليم والتدريب لطباعة وتغليف الامتحانات الوطنية، وتقدمت شركة Business International بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 51.106 دنانير، والمناقصة تشمل تقديم خدمات الطباعة، والتغليف، لجميع أوراق الامتحانات الوطنية، بالإضافة إلى جميع المستندات التي لا تحتوي على صفة السرية، الخاصة بإدارة الامتحانات الوطنية بهيئة جودة التعليم والتدريب المتقدمة بمملكة البحرين.
كما فتح مجلس المناقصات مناقصة لبابكو للاستكشاف والانتاج لعقد اتفاقية شراء طويلة الأجل لتوريد قطع غيار مضخة Flowserve ، وتقدمت شركة بحرين وورك شوب بعطاء يبلغ مليونا و322 ألف دينار.
FlowserveBooster تعتبر ضمن فئة المعدات المهمة. وتتمتع بعض
المضخات بفائض بنسبة 100 % ، ومن ثم فإن أي انقطاع طويل في المعدات بسبب نقص قطع الغيار سيعرض موثوقية الوحدة للخطر.
كما قطع غيار المضخة المطلوبة مهمة لإجراء أعمال الصيانة الوقائية
والتصحيحية على المضخات الموجودة. ويعتمد شراء المضخات على الخبرة السابقة لشركة بابكو للتنقيب والإنتاج وكذلك على توصيات الشركة المصنعة للمعدات.
إن اتفاقيات الشراء طويلة الأجل ( LTPAs ) مطلوبة لتلبية المتطلبات المهمة لصيانة الحقل، وتقليل وقت إعادة الطلب، وتسريع جداول التسليم، وزيادة تبسيط وتقليل العدد الإجمالي لطلبات الشراء مع شركة بابكو للتنقيب والإنتاج. ومن خلال منح العديد من اتفاقيات الشراكة طويلة الأجل، تحصل شركة بابكو أبستريم على أسعار أفضل وعمليات تسليم أفضل وعمليات شراء أكثر كفاءة. كما تنافست 6 شركات على مناقصة لوزارة الاشغال لإعادة تأهيل شارع الغوص (من شارع الحد إلى جسر الشيخ خليفة بن سلمان، لكلا الاتجاهين)، وتقدمت شركة يوكو للهندسة بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 572.042 دينارا. ويمتد المشروع من شارع الحد إلى جسر الشيخ خليفة بن سلمان لكلا الاتجاهين. وإعادة تأهيل شارع الغوص تشمل أعمال كشط طبقة من الأسفلت بعمق 50 ملم وإعادة رصفها بطبقة أسفلت بمزيج BRM 14 وفي حالة أعمال المعالجة للأسفلت من التشققات سيتم كشط عمق 100 ملم وإعادة رصفها بطبقة أسفلت بمزيج TM 5 وطبقة الأسفلت النهائية بالإضافة إلى وضع العلامات المرورية والخطوط الأرضية، وإزالة واستبدال الأرصفة والطوب الأرضية التالفة وتعديل مستوى اغطية الخدمات ومصارف المياه وإعادة صباغة الأرصفة القائمة.
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