MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالأشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬لـ5‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭.‬

وفتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مناقصة‭ ‬لهيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬لطباعة‭ ‬وتغليف‭ ‬الامتحانات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Business ‭ ‬ International ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬51‭.‬106‭ ‬دنانير،‭ ‬والمناقصة‭ ‬تشمل‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الطباعة،‭ ‬والتغليف،‭ ‬لجميع‭ ‬أوراق‭ ‬الامتحانات‭ ‬الوطنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المستندات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬صفة‭ ‬السرية،‭ ‬الخاصة‭ ‬بإدارة‭ ‬الامتحانات‭ ‬الوطنية‭ ‬بهيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬المتقدمة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬مناقصة‭ ‬لبابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والانتاج‭ ‬لعقد‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراء‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬لتوريد‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬مضخة‭ ‬ Flowserve ،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬بحرين‭ ‬وورك‭ ‬شوب‭ ‬بعطاء‭ ‬يبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬و322‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

FlowserveBooster ‭ ‬تعتبر‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬المعدات‭ ‬المهمة‭. ‬وتتمتع‭ ‬بعض‭ ‬

المضخات‭ ‬بفائض‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬انقطاع‭ ‬طويل‭ ‬في‭ ‬المعدات‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬قطع‭ ‬الغيار‭ ‬سيعرض‭ ‬موثوقية‭ ‬الوحدة‭ ‬للخطر‭. ‬

كما‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬المضخة‭ ‬المطلوبة‭ ‬مهمة‭ ‬لإجراء‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية

والتصحيحية‭ ‬على‭ ‬المضخات‭ ‬الموجودة‭. ‬ويعتمد‭ ‬شراء‭ ‬المضخات‭ ‬على‭ ‬الخبرة‭ ‬السابقة‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتنقيب‭ ‬والإنتاج‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬توصيات‭ ‬الشركة‭ ‬المصنعة‭ ‬للمعدات‭. ‬

إن‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الشراء‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ (‬ LTPAs ‭) ‬مطلوبة‭ ‬لتلبية‭ ‬المتطلبات‭ ‬المهمة‭ ‬لصيانة‭ ‬الحقل،‭ ‬وتقليل‭ ‬وقت‭ ‬إعادة‭ ‬الطلب،‭ ‬وتسريع‭ ‬جداول‭ ‬التسليم،‭ ‬وزيادة‭ ‬تبسيط‭ ‬وتقليل‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬لطلبات‭ ‬الشراء‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتنقيب‭ ‬والإنتاج‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬منح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الشراكة‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل،‭ ‬تحصل‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬أبستريم‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬أفضل‭ ‬وعمليات‭ ‬تسليم‭ ‬أفضل‭ ‬وعمليات‭ ‬شراء‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭. ‬كما‭ ‬تنافست‭ ‬6‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لوزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬شارع‭ ‬الغوص‭ (‬من‭ ‬شارع‭ ‬الحد‭ ‬إلى‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬لكلا‭ ‬الاتجاهين‭)‬،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬يوكو‭ ‬للهندسة‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬572‭.‬042‭ ‬دينارا‭. ‬ويمتد‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬الحد‭ ‬إلى‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬لكلا‭ ‬الاتجاهين‭. ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬شارع‭ ‬الغوص‭ ‬تشمل‭ ‬أعمال‭ ‬كشط‭ ‬طبقة‭ ‬من‭ ‬الأسفلت‭ ‬بعمق‭ ‬50‭ ‬ملم‭ ‬وإعادة‭ ‬رصفها‭ ‬بطبقة‭ ‬أسفلت‭ ‬بمزيج‭ ‬ BRM ‭ ‬14‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬أعمال‭ ‬المعالجة‭ ‬للأسفلت‭ ‬من‭ ‬التشققات‭ ‬سيتم‭ ‬كشط‭ ‬عمق‭ ‬100‭ ‬ملم‭ ‬وإعادة‭ ‬رصفها‭ ‬بطبقة‭ ‬أسفلت‭ ‬بمزيج‭ ‬ TM 5‭ ‬وطبقة‭ ‬الأسفلت‭ ‬النهائية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬والخطوط‭ ‬الأرضية،‭ ‬وإزالة‭ ‬واستبدال‭ ‬الأرصفة‭ ‬والطوب‭ ‬الأرضية‭ ‬التالفة‭ ‬وتعديل‭ ‬مستوى‭ ‬اغطية‭ ‬الخدمات‭ ‬ومصارف‭ ‬المياه‭ ‬وإعادة‭ ‬صباغة‭ ‬الأرصفة‭ ‬القائمة‭.‬