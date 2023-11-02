وزير النفط والبيئة: البحرين تضع الحفاظ على التنوع البيولوجي ضمن أولوياتها البيئية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)UNDP

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنظيم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬‮«‬ UNDP ‮»‬‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬التعريفية‭ ‬الأولى‭ ‬لمشروع‭ ‬الإطار‭ ‬العالمي‭ ‬للتنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2020‭: ‬مشروع‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬المبكر‮«‬ GBF ‭-‬ EAS ‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيستمر‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عامين‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬وصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬تجاه‭ ‬اتفاقية‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬‮«‬ CBD ‮»‬‭ ‬والالتزامات‭ ‬المعلنة‭ ‬أثناء‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬مونتريال‭ ‬ – ‭ ‬كندا‭ ‬2022‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الإطار‭ ‬العالمي‭ ‬للتنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬يهدف‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬المبكر‭ ‬لصون‭ ‬التنوع‭ ‬الحيوي‭ ‬عالمياً،‭ ‬وذلك‭ ‬بتأكيد‭ ‬اتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬الحيوي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المشروع‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬العالمية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬العيش‭ ‬بوئام‭ ‬مع‭ ‬الطبيعة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬21‭ ‬هدفًا‭ ‬أبرزها‭ ‬حفظ‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬العالمية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬مبيدات‭ ‬الآفات‭ ‬بنسبة‭ ‬الثلثين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬تصريف‭ ‬النفايات‭ ‬البلاستيكية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬فراس‭ ‬غرايبة‭ ‬الممثل‭ ‬المقيم‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬بالإنابة،‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬وبتمويل‭ ‬من‭ ‬مرفق‭ ‬البيئة‭ ‬العالمي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬تهتم‭ ‬بالتنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬وتنفيذها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروعين‭: ‬مشروع‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬المبكر‭ ‬لإطار‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬العالمي،‭ ‬ومشروع‭ ‬تمويل‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭. ‬

ونوه‭ ‬غرايبة‭ ‬بأن‭ ‬مشروع‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬المبكر‭ ‬لإطار‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬العالمي‭ ‬يتضمن‭ ‬أربعة‭ ‬مكونات‭ ‬تشمل‭: ‬استعراض‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخطة‭ ‬عمل‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي،‭ ‬وتقييم‭ ‬أنظمة‭ ‬الرصد،‭ ‬ومواءمة‭ ‬السياسات‭ ‬والتنظيم‭ ‬المؤسسي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭. ‬فيما‭ ‬يركز‭ ‬المشروع‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬حيث‭ ‬سينفذ‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬البرنامج‭ ‬العالمي‭ ‬لتمويل‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬المنهجية‭ ‬لقياس‭ ‬النفقات‭ ‬الحالية‭ ‬للتنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬وتقييم‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المالية‭ ‬المستقبلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تصميم‭ ‬خطط‭ ‬شمولية‭ ‬لاستخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬والحلول‭ ‬المالية‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬التمويل‭ ‬والفعالية‭ ‬والكفاءة‭ ‬لإدارة‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬في‭ ‬35‭ ‬دولة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬