Friday, 03 November 2023 04:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يتلقى برقية شكر من الرئيس العراقي

11/2/2023 7:07:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬جمال‭ ‬رشيد‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التعزية‭ ‬والمواساة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬لفخامته‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الحريق‭ ‬المروع‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬بقضاء‭ ‬الحمدانية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والمصابين‭.‬

وأعرب‭ ‬فخامته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مشاعر‭ ‬جلالته‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬والتعاون‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يمتع‭ ‬جلالته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وطول‭ ‬العمر،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مكروه‭. ‬

MENAFN02112023000055011008ID1107363547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث