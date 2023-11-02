الملك يتلقى برقية شكر من الرئيس العراقي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جلالته لفخامته في ضحايا الحريق المروع الذي وقع بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق، الذي خلف العديد من الضحايا والمصابين.
وأعرب فخامته في البرقية عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على مشاعر جلالته الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتعاون المتميز الذي يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، سائلا الله تعالى أن يمتع جلالته بموفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه.
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