استشهاد ثلاثة فلسطينيين ومقتل إسرائيلي في أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أفادت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬‮«‬الفتى‭ ‬أيهم‭ ‬محمود‭ ‬الشافعي‭ (‬14‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البيرة‭ ‬خلال‭ ‬مواجهات‮»‬‭ ‬مع‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تنفذ‭ ‬عملية‭ ‬اعتقال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬فلسطيني‭ ‬آخر‭ ‬‮«‬يزن‭ ‬عثمان‭ ‬بكر‭ ‬شيحة‭ (‬24‭ ‬عاما‭)‬‮»‬‭. ‬وجرح‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬المواجهات،‭ ‬إصابات‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬‮«‬خطرة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭. ‬وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬الى‭ ‬وفاة‭ ‬الفتى‭ ‬حمدان‭ ‬عمر‭ ‬حمدان‭ (‬14‭ ‬عاما‭) ‬متأثراً‭ ‬بإصابة‭ ‬برصاص‭ ‬إسرائيلي‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬نابلس‭. ‬

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‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬قتل‭ ‬إسرائيلي‭ ‬عندما‭ ‬أطلق‭ ‬فلسطينيون‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬سيارته‭ ‬لدى‭ ‬مرورها‭ ‬قرب‭ ‬مستوطنة‭ ‬عيناف،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭.

‬وأعلن‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬تعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مستوطنة‭ ‬عيناف‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬أطلق‭ ‬إرهابيون‭ ‬النار‭ ‬باتجاه‭ ‬سيارة‭ ‬اسرائيلية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انقلابها‭. ‬ونصبت‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬حواجز‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتقوم‭ ‬بملاحقة‭ ‬المنفذين‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬والطوارئ‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬نجمة‭ ‬داوود‭ ‬الحمراء‮»‬‭ ‬بنتزي‭ ‬لاندسبيرغ‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬انقلبت‭ ‬السيارة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬بيت‭ ‬ليد‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭. ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬رجل‭ (‬35‭ ‬عامًا‭) ‬إسرائيلي‭ (...) ‬أعلنت‭ ‬وفاته‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المستوطنات‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬يوسي‭ ‬دغان‭ ‬هجوم‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬‮«‬بأنه‭ ‬خطير،‭ ‬ونتائجه‭ ‬خطيرة‭. ‬نحن‭ ‬جميعًا‭ ‬نشدّ‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬جنود‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬مقتل‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬قام‭ ‬مستوطنون‭ ‬بإحراق‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬دير‭ ‬شرف‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬نابلس،‭ ‬بحسب‭ ‬مصور‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬واندلعت‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬شبان‭ ‬فلسطينيين‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وكانت‭ ‬واشنطن‭ ‬نددت‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعنف‭ ‬المستوطنين‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬واصفة‭ ‬إياه‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬مزعزع‭ ‬للاستقرار‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يصدق‮»‬‭ ‬وحثت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬وقفه‭. ‬

‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أعلن‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومقره‭ ‬جنيف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬توثيق‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬تنكيل‭ ‬وتعذيب‭ ‬شديدة‭ ‬بحق‭ ‬مدنيين‭ ‬ومعتقلين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬خلال‭ ‬اعتقالهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬صارخ‭ ‬للقواعد‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬

ونشر‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تظهر‭ ‬جنودا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬‮«‬يسحلون‭ ‬وينكلون‭ ‬مدنيين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬ينحدرون‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬يطا‭ ‬في‭ ‬الخليل‭ ‬جنوب‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بعد‭ ‬تجريدهم‭ ‬من‭ ‬ملابسهم‭ ‬وتعصيب‭ ‬أعينهم‭ ‬وتقييدهم‭ ‬من‭ ‬أيديهم‭ ‬وأرجلهم‭ ‬ثم‭ ‬تركهم‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة‮»‬‭.

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وأعرب‭ ‬المرصد‭ ‬الحقوقي‭ ‬‮«‬عن‭ ‬الصدمة‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬خلال‭ ‬اعتقالهم‭ ‬الذين‭ ‬ظهر‭ ‬بعضهم‭ ‬بلباس‭ ‬مدني‭ ‬وآخرين‭ ‬مجردين‭ ‬من‭ ‬ملابسهم‭ ‬تماما،‭ ‬إلى‭ ‬الضرب‭ ‬المبرح‭ ‬بوحشية‭ ‬بأعقاب‭ ‬البنادق‭ ‬ودوس‭ ‬الجنود‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‮»‬‭. ‬وشنّت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬عبر‭ ‬حدود‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬قبل‭ ‬27‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حملات‭ ‬اعتقال‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬تتخللها‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬شبان‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬توقع‭ ‬قتلى‭. ‬وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬برصاص‭ ‬جنود‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬إلى‭ ‬132‭ ‬فلسطينيا‭. ‬

ومنذ‭ ‬الهجوم،‭ ‬قال‭ ‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬أجهزة‭ ‬الامن‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬اعتقلت‭ ‬نحو‭ ‬1900‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وغالبية‭ ‬المعتقلين‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وزراء‭ ‬ونواب‭ ‬سابقون،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬غالبيتهم‭ ‬الى‭ ‬الاعتقال‭ ‬الإداري‮»‬‭.‬