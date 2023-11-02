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خبراء بالأمم المتحدة: الشعب الفلسطيني يواجه خطر الإبادة الجماعية

11/2/2023 7:07:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) معارك ضارية بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال على مشارف غزة

جنيف‭ ‬ الوكالات‭: ‬رأى‭ ‬خبراء‭ ‬أمميون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬المقررة‭ ‬الخاصة‭ ‬المعنية‭ ‬بحالة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬يواجه‭ ‬خطرا‭ ‬كبيرا‭ ‬للإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬جنيف‭. ‬

وقال‭ ‬الخبراء‭ ‬المستقلون‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يتحدثون‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬مازلنا‭ ‬مقتنعين‭ ‬بأن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬معرض‭ ‬لخطر‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الخبراء‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حان‭ ‬وقت‭ ‬العمل‭ ‬الآن‭. ‬حلفاء‭ ‬إسرائيل‭ ‬يتحملون‭ ‬أيضا‭ ‬المسؤولية‭ ‬ويجب‭ ‬عليهم‭ ‬التصرف‭ ‬حالا‭ ‬لمنع‭ ‬نتائج‭ ‬مسار‭ ‬عملها‭ ‬الكارثي‮»‬‭.

وأعرب‭ ‬الخبراء‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الرعب‭ ‬المتصاعد‮»‬‭ ‬بإزاء‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭. ‬ووصفوها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬انتهاك‭ ‬فاضح‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬الخبراء‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬مهاجمة‭ ‬مخيم‭ ‬يؤوي‭ ‬مدنيين‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬هو‭ ‬انتهاك‭ ‬كامل‭ ‬لقواعد‭ ‬التناسب‭ ‬والتمييز‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين‮»‬‭.

وكانت‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قالت‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬الخبراء‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المدنيين‭ ‬المحتجزين‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬اكتوبر‭. ‬

وأكد‭ ‬الخبراء‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬الامتثال‭ ‬لالتزاماتهم‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭. ‬

وطالب‭ ‬الخبراء‭ ‬‮«‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لدواع‭ ‬إنسانية‭ ‬الضمان‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‮»‬‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬يعني‭ ‬أيضا‭ ‬إمكانية‭ ‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬لضمان‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬

بعدما‭ ‬قصفت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توقف‭ ‬خلال‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية،‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭ ‬مع‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الـ27‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬البريجادير‭ ‬جنرال‭ ‬إيتسيك‭ ‬كوهين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬سكان‭ ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬مصورة‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬أن‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬وحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬يخرجون‭ ‬من‭ ‬أنفاق‭ ‬لإطلاق‭ ‬قذائف‭ ‬على‭ ‬الدبابات‭ ‬ثم‭ ‬يختفون‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬الأنفاق‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬أشبه‭ ‬بحرب‭ ‬العصابات‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬جيش‭ ‬أقوى‭ ‬بكثير‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتوقفوا‭ ‬أبدا‭ ‬عن‭ ‬قصف‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬ولم‭ ‬يتوقف‭ ‬المنزل‭ ‬عن‭ ‬الارتجاج‭... ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬اكتشفنا‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬خارج‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬مشارفها‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المقاومة‭ ‬أعنف‭ ‬مما‭ ‬توقعوا‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬ضباط‭ ‬إسرائيليون‭ ‬على‭ ‬صعوبة‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الظروف‭ ‬وبدا‭ ‬أن‭ ‬استراتيجيتهم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هي‭ ‬تركيز‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬اجتياح‭ ‬بري‭ ‬كامل‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬فقد‭ ‬18‭ ‬جنديا‭.‬

واندلعت‭ ‬أحدث‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الممتد‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬عندما‭ ‬شنت‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬مباغتا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الصهيونية‭ ‬المتكررة‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومقدساتهم‭. ‬

وبدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعدها‭ ‬ردا‭ ‬انتقاميا‭ ‬بقصف‭ ‬وضربات‭ ‬جوية‭ ‬عنيفة‭ ‬ومتواصلة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬والمكتظ‭ ‬بالسكان‭ ‬إذ‭ ‬يقطنه‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬تسعة‭ ‬آلاف،‭ ‬نحو‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬وفقا‭ ‬للسلطات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬سكان‭ ‬ومسؤولون‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬دمرت‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬للاجئين‭ ‬وجرى‭ ‬انتشال‭ ‬15‭ ‬جثة‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬وكان‭ ‬الناس‭ ‬يبكون‭ ‬ويصرخون‭ ‬وهم‭ ‬يجمعون‭ ‬الجثث‭ ‬في‭ ‬بطانيات‭ ‬وكانوا‭ ‬يرددون‭ ‬‮«‬مذبحة،‭ ‬مذبحة‮»‬‭. ‬

ووسط‭ ‬تزايد‭ ‬المطالبات‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬بهدنة‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬دون‭ ‬استجابة،‭ ‬تتدهور‭ ‬الظروف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والحصار‭ ‬المشدد‭. ‬وتتضاءل‭ ‬الكميات‭ ‬المتاحة‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬ومياه‭ ‬الشرب‭ ‬والأدوية‭. ‬

وهناك‭ ‬تسرب‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬ويضطر‭ ‬البعض‭ ‬لشرب‭ ‬ماء‭ ‬مالح‭ ‬والمساعدات‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بالدخول‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬إلا‭ ‬قسما‭ ‬يسيرا‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭. ‬

وتعاني‭ ‬المستشفيات‭ ‬وتوقف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثها‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭. ‬

وقالت‭ ‬جمعية‭ ‬العون‭ ‬الطبي‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬خيرية‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬فاق‭ ‬وصف‭ ‬الكارثي‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬واصفة‭ ‬الممرات‭ ‬المكتظة‭ ‬بالمصابين‭ ‬والمرضى‭ ‬وتضاؤل‭ ‬الوقود‭ ‬واحتماء‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬وفقد‭ ‬المسعفين‭ ‬والأطباء‭ ‬أنفسهم‭ ‬لمنازلهم‭ ‬وأحبائهم‭. ‬

وقال‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬مولد‭ ‬الكهرباء‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يعمل‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭. ‬

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