مـركـز الاتـصال الـوطني: سفير البحرين لدى إسرائيل عاد إلى الـمـمـلكة والسفير الإسرائيلي غادر منذ فترة‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬المركز‭ ‬نهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وترسيخ‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والذي‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬

وأوضح‭ ‬المركز‭ ‬أن‭ ‬أولوية‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬أرواح‭ ‬المدنيين‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وضرورة‭ ‬تجنيب‭ ‬المنطقة‭ ‬تبعات‭ ‬دوامة‭ ‬عنف‭ ‬جديدة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬أفق‭ ‬سياسي‭ ‬واضح‭ ‬للسلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والمستدام‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬للجميع‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬السفير‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬غادر‭ ‬البحرين،‭ ‬وقررت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عودة‭ ‬السفير‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬البلاد،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬وقف‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬تأكيدا‭ ‬للموقف‭ ‬البحريني‭ ‬التاريخي‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمناسبات‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬والعمليات‭ ‬العسكرية،‭ ‬والتصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬يدفعان‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬المطالبة‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تحفظ‭ ‬حياة‭ ‬وأرواح‭ ‬الأبرياء‭ ‬والمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وكافة‭ ‬المناطق‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بما‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬لدعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬ثابت‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه،‭ ‬وحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفقا‭ ‬للقرارات‭ ‬الدولية‭.‬