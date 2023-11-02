وفد من خفر السواحل يشارك في القمة العالمية لخفر السواحل بطوكيو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬عرض‭ ‬تجارب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬لتوحيد‭ ‬المفاهيم‭ ‬بما‭ ‬يخص‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬وتطوير‭ ‬القوى‭ ‬البشرية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البحري،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬الدراسات‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكيفية‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬البحرية‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسلامة‭ ‬البحرية‭ ‬وعرض‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬جميع‭ ‬الحوادث‭ ‬البحرية‭. ‬