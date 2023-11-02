وفد من خفر السواحل يشارك في القمة العالمية لخفر السواحل بطوكيو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك وفد من قيادة خفر السواحل في القمة العالمية الثالثة لخفر السواحل التي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة 95 دولة ومنظمة من أنحاء العالم.
وتم خلال القمة عرض تجارب عدد من الدول في مجال تبادل المعلومات وتطوير آليات العمل لتوحيد المفاهيم بما يخص بناء القدرات وتطوير القوى البشرية العاملة في المجال البحري، فضلاً عن مناقشة الدراسات وتبادل الخبرات المتعلقة بكيفية الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية البحرية.
كما تمت مناقشة الموضوعات المتعلقة بالسلامة البحرية وعرض آخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال، والتي قد تسهم في تقليل جميع الحوادث البحرية.
MENAFN02112023000055011008ID1107363542
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.