ولي العهد رئيس الوزراء يستقبل عددا من عائلة العوهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سموه يستذكر جهود د. العوهلي في المجال التعليمي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية، اليوم، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والسيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، السيد عبدالرحمن ناصر العوهلي وعددا من أفراد عائلة العوهلي.
وخلال اللقاء استذكر سموه جهود الدكتور خالد عبدالرحمن العوهلي رحمه الله، رئيس جامعة الخليج العربي السابق، والدور الذي اضطلع به طوال فترة رئاسته للجامعة، مشيراً سموه إلى أن إسهاماته في المجال التعليمي والطبي ستظل دائما محط تقدير واعتزاز، داعياً المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وقد أعربت عائلة العوهلي عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة للعائلة وفقيدها رحمه الله.
MENAFN02112023000055011008ID1107363541
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.