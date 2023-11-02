ولي العهد رئيس الوزراء يستقبل عددا من عائلة العوهلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استقبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية،‭ ‬اليوم،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والسيد‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬السيد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬ناصر‭ ‬العوهلي‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬العوهلي‭.‬







وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استذكر‭ ‬سموه‭ ‬جهود‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العوهلي‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السابق،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬اضطلع‭ ‬به‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬رئاسته‭ ‬للجامعة،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسهاماته‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التعليمي‭ ‬والطبي‭ ‬ستظل‭ ‬دائما‭ ‬محط‭ ‬تقدير‭ ‬واعتزاز،‭ ‬داعياً‭ ‬المولى‭ ‬جلت‭ ‬قدرته‭ ‬أن‭ ‬يتغمده‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭.‬

وقد‭ ‬أعربت‭ ‬عائلة‭ ‬العوهلي‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬مشاعر‭ ‬سموه‭ ‬الطيبة‭ ‬للعائلة‭ ‬وفقيدها‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭.‬