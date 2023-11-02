الملك يهنئ رئيس ميكرونيسيا بمناسبة ذكرى الاستقلال

الملك يهنئ رئيس ميكرونيسيا بمناسبة ذكرى الاستقلال
التاريخ
11/2/2023 7:07:07 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ويزلي دبليو سيمينا رئيس ولايات ميكرونيسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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