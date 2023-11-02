ولي العهد رئيس الوزراء: العلاقات مع السعودية تستند إلى عمق استراتيجي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سموه يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي ويشيد بجهود المملكة
في تسيير أداء شعائر الحج والعمرة والتسهيلات أمام زوار البيت الحرام
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما وصلت إليه العلاقات البحرينية السعودية من مستويات متقدمة على مختلف الأصعدة تجسد ما يربطهما من وشائج القربى وروابط الأخوة التي تستند إلى عمقٍ استراتيجيٍ وتاريخيٍ ممتد قائم على أسس صلبة من التعاون المشترك، مشيرًا سموه إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين آخذةٌ في التطور نحو التكامل بمختلف مساراتها بفضل ما تحظى به من اهتمامٍ ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس في قصر القضيبية، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والسيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والسيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث نوّه سموه بما تبذله المملكة من جهودٍ ومساعٍ مستمرة في تيسير أداء شعائر الحج والعمرة، وحرصها الدائم على تطوير وتسهيل الإجراءات أمام المعتمرين والحجاج في بيت الله الحرام، مشيدًا سموه بالجهود الطيبة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة لمواسم الحج في كل عام وحرصها على تسيير شؤون حملات الحج وتوفير كافة سبل الراحة لحجاج المملكة من مواطنين ومقيمين.
وقال سموه إن ما تشهده خدمات الحج والعمرة من تحديثٍ وتطورٍ مستمر في كلّ عامٍ، وما يتم تسخيره من إمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، ومواصلة إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، ما هو إلا نتاجٌ لما تشهده المملكة من ازدهارٍ ونماءٍ في مختلف المجالات، معربًا سموه عن شكره وتقديره لوزارة الحج والعمرة السعودية لتعاونها المستمر مع اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة بالبحرين لتنسيق الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بالحجاج البحرينيين.
من جانبه، أعرب وزير الحج والعمرة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرصٍ واهتمام لتعزيز مستويات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات وبالأخص ما يتعلق بشؤون المعتمرين والحجاج، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.
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