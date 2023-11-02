ولي العهد رئيس الوزراء: العلاقات مع السعودية تستند إلى عمق استراتيجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في تسيير أداء شعائر الحج والعمرة والتسهيلات أمام زوار البيت الحرام

أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬تجسد‭ ‬ما‭ ‬يربطهما‭ ‬من‭ ‬وشائج‭ ‬القربى‭ ‬وروابط‭ ‬الأخوة‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬عمقٍ‭ ‬استراتيجيٍ‭ ‬وتاريخيٍ‭ ‬ممتد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬صلبة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬آخذةٌ‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬نحو‭ ‬التكامل‭ ‬بمختلف‭ ‬مساراتها‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬ورعاية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬







جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والسيد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬والسيد‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الدكتور‭ ‬توفيق‭ ‬بن‭ ‬فوزان‭ ‬الربيعة‭ ‬وزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬نوّه‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬تبذله‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬جهودٍ‭ ‬ومساعٍ‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬أداء‭ ‬شعائر‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬أمام‭ ‬المعتمرين‭ ‬والحجاج‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام،‭ ‬مشيدًا‭ ‬سموه‭ ‬بالجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لمواسم‭ ‬الحج‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تسيير‭ ‬شؤون‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬لحجاج‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬ومقيمين‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬خدمات‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬من‭ ‬تحديثٍ‭ ‬وتطورٍ‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬عامٍ،‭ ‬وما‭ ‬يتم‭ ‬تسخيره‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬لخدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن،‭ ‬ومواصلة‭ ‬إثراء‭ ‬التجربة‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية‭ ‬للحجاج‭ ‬والمعتمرين،‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬نتاجٌ‭ ‬لما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬ازدهارٍ‭ ‬ونماءٍ‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬معربًا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬السعودية‭ ‬لتعاونها‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بالبحرين‭ ‬لتنسيق‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحجاج‭ ‬البحرينيين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬واهتمام‭ ‬لتعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وبالأخص‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بشؤون‭ ‬المعتمرين‭ ‬والحجاج،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬