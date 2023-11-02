رئيس الأمن العام يترأس اجتماعا طارئا حول تداعيات موجة الأمطار الغزيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، مساء أمس، اجتماعا طارئا للجنة، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على تقرير يتعلق بالجهود التي قامت بها الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات موجة الأمطار الغزيرة، التي تعرضت لها البلاد أمس من خلال معالجة مشكلات تجمعات المياه وسقوط أعمدة انارة وأشجار ولافتات، بالإضافة إلى مباشرة الحوادث المرورية في اطار العمل على ضمان انسيابية الحركة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية.
وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل على تنسيق جهود الجهات المعنية وتقديم الدعم لها من خلال الادارة العامة للدفاع المدني لتعزيز عمل وأداء تلك الجهات في التعامل مع تداعيات الأمطار، وفي هذا السياق بلغ عدد البلاغات التي تم تسلمها عن طريق النظام الجغرافي الأمني (156) بلاغا حتى مساء أمس، تعاملت معها الإدارة العامة للدفاع المدني بالكفاءة المطلوبة.
في سياق متصل، أشاد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية بالجهود المكثفة التي تقوم بها وزارات الأشغال، والبلديات وشؤون الزراعة، وهيئة الكهرباء والماء والإدارات ذات الصلة في وزارة الداخلية، في اطار معالجة تداعيات الأمطار، مثمنا في الوقت ذاته التعاون الذي أبداه المواطنون مع الجهات المعنية في اطار العمل على تعزيز السلامة العامة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية تفعيل خطط الطوارئ المعدة سلفا وفق معطيات ومنهجية علمية وميدانية مدروسة، موضحا أن إدارة العمليات بالتنسيق مع مديريات الشرطة بالمحافظات والدفاع المدني والمرور تقوم باتخاذ إجراءات ميدانية من أجل مساعدة المواطنين والمقيمين في تدبير شؤونهم وقضاء مصالحهم من خلال التعامل المهني والعاجل مع مشكلات تجمع مياه الأمطار، واتخاذ ما يلزم بخصوص البلاغات ذات الصلة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تعمل بشكل دائم على متابعة آخر المستجدات التي قد تؤثر على السلامة العامة والتأكد من الجاهزية العامة.
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