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رئيس الأمن العام يترأس اجتماعا طارئا حول تداعيات موجة الأمطار الغزيرة

11/2/2023 7:07:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬المدنية،‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا‭ ‬للجنة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ممثلي‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬اطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬موجة‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة،‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬البلاد‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معالجة‭ ‬مشكلات‭ ‬تجمعات‭ ‬المياه‭ ‬وسقوط‭ ‬أعمدة‭ ‬انارة‭ ‬وأشجار‭ ‬ولافتات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مباشرة‭ ‬الحوادث‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والتقاطعات‭ ‬الرئيسية‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الادارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬لتعزيز‭ ‬عمل‭ ‬وأداء‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬الأمطار،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬البلاغات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسلمها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النظام‭ ‬الجغرافي‭ ‬الأمني‭ (‬156‭) ‬بلاغا‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬تعاملت‭ ‬معها‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬بالكفاءة‭ ‬المطلوبة‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬المدنية‭ ‬بالجهود‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارات‭ ‬الأشغال،‭ ‬والبلديات‭ ‬وشؤون‭ ‬الزراعة،‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والإدارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬معالجة‭ ‬تداعيات‭ ‬الأمطار،‭ ‬مثمنا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬المواطنون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬تفعيل‭ ‬خطط‭ ‬الطوارئ‭ ‬المعدة‭ ‬سلفا‭ ‬وفق‭ ‬معطيات‭ ‬ومنهجية‭ ‬علمية‭ ‬وميدانية‭ ‬مدروسة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مديريات‭ ‬الشرطة‭ ‬بالمحافظات‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والمرور‭ ‬تقوم‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ميدانية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬شؤونهم‭ ‬وقضاء‭ ‬مصالحهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعامل‭ ‬المهني‭ ‬والعاجل‭ ‬مع‭ ‬مشكلات‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬بخصوص‭ ‬البلاغات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬العامة‭. ‬

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