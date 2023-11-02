تكدس السيارات في اللوزي وسند.. وجوجل ترافيك يشير إلى توقف الحركة في بعض شوارع ومناطق البحرين أكثر من ساعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





شهدت‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬مصحوبة‭ ‬بعاصفة‭ ‬رعدية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬كسر‭ ‬بعض‭ ‬أغصان‭ ‬الأشجار‭ ‬وانقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البيوت،‭ ‬وأهابت‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بالمواطنين‭ ‬أخذ‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭.‬

ويقول‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللوزي‭: ‬‮«‬خلال‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬المطر‭ ‬أغلقت‭ ‬جميع‭ ‬الشوارع‭ ‬والمنافذ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللوزي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬وتكدست‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الداخلية،‭ ‬فيما‭ ‬أغلقت‭ ‬سيارات‭ ‬الشرطة‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬اعمالا‭ ‬كبيرة‭ ‬لمد‭ ‬شبكة‭ ‬المجاري،‭ ‬وبقي‭ ‬الأهالي‭ ‬عاجزين‭ ‬عن‭ ‬الخروج‭ ‬او‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬مناطقهم‭ ‬السكنية‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬الى‭ ‬برك‭ ‬تغرق‭ ‬فيها‭ ‬السيارات،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تبادر‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بسحب‭ ‬المياه‭ ‬والافراج‭ ‬عن‭ ‬السيارات‭ ‬المنتظرة‮»‬‭.‬

وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬عادت‭ ‬مشكلة‭ ‬تسرب‭ ‬المياه‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬المنازل‭ ‬بمجرد‭ ‬سقوط‭ ‬القطرات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المطر،‭ ‬ويخشى‭ ‬الأهالي‭ ‬تكرار‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تعرضوا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬بسبب‭ ‬الامطار‭ ‬والاخطاء‭ ‬الجسيمة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬بيوت‭ ‬الإسكان‭.‬

كما‭ ‬اشتكى‭ ‬أهالي‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬تجمع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تتكرر‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬745،‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬صعوبة‭ ‬مرور‭ ‬السيارات‭ ‬وتكدسها‭ ‬بسبب‭ ‬اعمال‭ ‬المجاري‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تنته،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬صعوبة‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬البقالات‭ ‬وجميع‭ ‬المحلات‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬77‭ ‬في‭ ‬سند‭ ‬بسبب‭ ‬الامطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬المتجمعة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وارتفع‭ ‬منسوب‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الأرصفة،‭ ‬فيما‭ ‬منحدرات‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرقات‭ ‬أصبحت‭ ‬بمثابة‭ ‬البحيرة‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬قام‭ ‬بإغلاقها‭ ‬خشية‭ ‬تضرر‭ ‬السيارات‭ ‬والمارة‭ ‬الذين‭ ‬يرتادونها‭. ‬

وفي‭ ‬ستره‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬606‭ ‬قال‭ ‬الأهالي‭: ‬‮«‬رجعت‭ ‬حليمة‭ ‬لعادتها‭ ‬القديمة‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬معاودة‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضان‭ ‬الذي‭ ‬يتكرر‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬مناشدين‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬سرعة‭ ‬التحرك‭ ‬لحل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬الأمدية‭. ‬

ونشطت‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بنقل‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬سببتها‭ ‬أحداث‭ ‬الحالة‭ ‬المطرية‭ ‬بنشر‭ ‬الصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬منها‭ ‬بمنطقة‭ ‬اللوزي‭ ‬ونفق‭ ‬بوري‭ ‬ومقبرة‭ ‬الشيخ‭ ‬سهلان‭ ‬بالعكر‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬البيوت‭ ‬والشوارع‭ ‬والطرقات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تأثرت‭ ‬بغزارة‭ ‬الأمطار‭. ‬

وأشار‭ ‬موقع‭ ‬جوجل‭ ‬ترافيك‭ ‬إلى‭ ‬توقعاته‭ ‬بتوقف‭ ‬وبطء‭ ‬الحركة‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬شوارع‭ ‬ومناطق‭ ‬البحرين‭.‬

وبحسب‭ ‬موقع‭ (‬أوال‭ ‬ويذر‭) ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأمطار‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬لأنها‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬نبات‭ ‬العشب‭ ‬واخضرار‭ ‬الأرض‭ ‬وظهور‭ ‬الكمأة‭ ‬‮«‬الفقع‮»‬‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬ثبات‭ ‬التربة‭ ‬وتقليل‭ ‬تأثير‭ ‬موجات‭ ‬الغبار‭.‬

وتزامناً‭ ‬مع‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬أصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تعليمات‭ ‬لجميع‭ ‬إدارات‭ ‬المدارس‭ ‬بضرورة‭ ‬متابعة‭ ‬وصول‭ ‬الحافلات‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬المحطات‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مجمعاتهم‭ ‬السكنية،‭ ‬مع‭ ‬السماح‭ ‬ببقاء‭ ‬الطلبة‭ ‬داخل‭ ‬المدارس‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وصول‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬لأخذهم‭ ‬أو‭ ‬وصول‭ ‬وسائل‭ ‬المواصلات‭ ‬المخصصة‭ ‬لهم‭. ‬