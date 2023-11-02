Friday, 03 November 2023 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تكدس السيارات في اللوزي وسند.. وجوجل ترافيك يشير إلى توقف الحركة في بعض شوارع ومناطق البحرين أكثر من ساعة

11/2/2023 7:07:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ومحمد‭ ‬القصاص‭ ‬


شهدت‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬مصحوبة‭ ‬بعاصفة‭ ‬رعدية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬كسر‭ ‬بعض‭ ‬أغصان‭ ‬الأشجار‭ ‬وانقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البيوت،‭ ‬وأهابت‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بالمواطنين‭ ‬أخذ‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭.‬

ويقول‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللوزي‭: ‬‮«‬خلال‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬المطر‭ ‬أغلقت‭ ‬جميع‭ ‬الشوارع‭ ‬والمنافذ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللوزي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬وتكدست‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الداخلية،‭ ‬فيما‭ ‬أغلقت‭ ‬سيارات‭ ‬الشرطة‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬اعمالا‭ ‬كبيرة‭ ‬لمد‭ ‬شبكة‭ ‬المجاري،‭ ‬وبقي‭ ‬الأهالي‭ ‬عاجزين‭ ‬عن‭ ‬الخروج‭ ‬او‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬مناطقهم‭ ‬السكنية‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬الى‭ ‬برك‭ ‬تغرق‭ ‬فيها‭ ‬السيارات،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تبادر‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بسحب‭ ‬المياه‭ ‬والافراج‭ ‬عن‭ ‬السيارات‭ ‬المنتظرة‮»‬‭.‬

وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬عادت‭ ‬مشكلة‭ ‬تسرب‭ ‬المياه‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬المنازل‭ ‬بمجرد‭ ‬سقوط‭ ‬القطرات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المطر،‭ ‬ويخشى‭ ‬الأهالي‭ ‬تكرار‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تعرضوا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬بسبب‭ ‬الامطار‭ ‬والاخطاء‭ ‬الجسيمة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬بيوت‭ ‬الإسكان‭.‬

كما‭ ‬اشتكى‭ ‬أهالي‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬تجمع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تتكرر‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬745،‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬صعوبة‭ ‬مرور‭ ‬السيارات‭ ‬وتكدسها‭ ‬بسبب‭ ‬اعمال‭ ‬المجاري‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تنته،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬صعوبة‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬البقالات‭ ‬وجميع‭ ‬المحلات‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬77‭ ‬في‭ ‬سند‭ ‬بسبب‭ ‬الامطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬المتجمعة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وارتفع‭ ‬منسوب‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الأرصفة،‭ ‬فيما‭ ‬منحدرات‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرقات‭ ‬أصبحت‭ ‬بمثابة‭ ‬البحيرة‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬قام‭ ‬بإغلاقها‭ ‬خشية‭ ‬تضرر‭ ‬السيارات‭ ‬والمارة‭ ‬الذين‭ ‬يرتادونها‭. ‬

وفي‭ ‬ستره‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬606‭ ‬قال‭ ‬الأهالي‭: ‬‮«‬رجعت‭ ‬حليمة‭ ‬لعادتها‭ ‬القديمة‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬معاودة‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضان‭ ‬الذي‭ ‬يتكرر‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬مناشدين‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬سرعة‭ ‬التحرك‭ ‬لحل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬الأمدية‭. ‬

ونشطت‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بنقل‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬سببتها‭ ‬أحداث‭ ‬الحالة‭ ‬المطرية‭ ‬بنشر‭ ‬الصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬منها‭ ‬بمنطقة‭ ‬اللوزي‭ ‬ونفق‭ ‬بوري‭ ‬ومقبرة‭ ‬الشيخ‭ ‬سهلان‭ ‬بالعكر‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬البيوت‭ ‬والشوارع‭ ‬والطرقات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تأثرت‭ ‬بغزارة‭ ‬الأمطار‭. ‬

وأشار‭ ‬موقع‭ ‬جوجل‭ ‬ترافيك‭ ‬إلى‭ ‬توقعاته‭ ‬بتوقف‭ ‬وبطء‭ ‬الحركة‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬شوارع‭ ‬ومناطق‭ ‬البحرين‭.‬

وبحسب‭ ‬موقع‭ (‬أوال‭ ‬ويذر‭) ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأمطار‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬لأنها‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬نبات‭ ‬العشب‭ ‬واخضرار‭ ‬الأرض‭ ‬وظهور‭ ‬الكمأة‭ ‬‮«‬الفقع‮»‬‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬ثبات‭ ‬التربة‭ ‬وتقليل‭ ‬تأثير‭ ‬موجات‭ ‬الغبار‭.‬

وتزامناً‭ ‬مع‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬أصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تعليمات‭ ‬لجميع‭ ‬إدارات‭ ‬المدارس‭ ‬بضرورة‭ ‬متابعة‭ ‬وصول‭ ‬الحافلات‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬المحطات‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مجمعاتهم‭ ‬السكنية،‭ ‬مع‭ ‬السماح‭ ‬ببقاء‭ ‬الطلبة‭ ‬داخل‭ ‬المدارس‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وصول‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬لأخذهم‭ ‬أو‭ ‬وصول‭ ‬وسائل‭ ‬المواصلات‭ ‬المخصصة‭ ‬لهم‭. ‬

MENAFN02112023000055011008ID1107363537

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث