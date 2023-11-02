مع بدء موسم الأمطار.. عادت المشكلات!

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مصادر: الأشغال وفرت صهريجين فقط في المحرق من أصل 6!

شهدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس‭ ‬بدء‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬رسميًّا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬موجة‭ ‬الأمطار‭ ‬القصيرة‭ ‬والتي‭ ‬استمرت‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬سببت‭ ‬شللًا‭ ‬كاملًا‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬شوارعها‭ ‬الرئيسية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسجيل‭ ‬أضرار‭ ‬طالت‭ ‬المنازل‭ ‬من‭ ‬أسقفها‭ ‬ومن‭ ‬أبوابها‭ ‬ونوافذها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسجيل‭ ‬مواقع‭ ‬كثيرة‭ ‬فاضت‭ ‬بها‭ ‬أمطار‭ ‬الخير‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬فيضان‭ ‬مصبات‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭.‬







وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬المحافظة‭ ‬سجلت‭ ‬أضرارًا‭ ‬كبرى‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬طالت‭ ‬منازل‭ ‬المحافظة‭ ‬وشوارعها‭ ‬وأشجارها‭ ‬أيضًا‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬التي‭ ‬تضررت‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬حصر‭ ‬أعدادها،‭ ‬حيث‭ ‬انهارت‭ ‬أسقف‭ ‬بعض‭ ‬المنازل‭ ‬على‭ ‬قاطنيها،‭ ‬وتم‭ ‬تسجيل‭ ‬دخول‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬إلى‭ ‬منازل‭ ‬أخرى،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬منازل‭ ‬فاض‭ ‬سقف‭ ‬منزلها‭ ‬من‭ ‬المياه‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬موجة‭ ‬المطر‭ ‬الأولى‭ ‬تسببت‭ ‬بغرق‭ ‬حوالي‭ ‬3‭ ‬سيارات‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬قد‭ ‬أجرى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفيا‭ ‬به‭ ‬وذلك‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬حال‭ ‬المحافظة‭ ‬بعد‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬فيها‭ ‬وتعرضها‭ ‬لتلفيات‭ ‬كبيرة‭ ‬لم‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الشوارع‭ ‬والأشجار‭ ‬فقط‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكالمته‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬البلديات‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬أعداد‭ ‬الصهاريج‭ ‬المرخصة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬صهريجا‭ ‬إلى‭ ‬احتمالية‭ ‬الـ50،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حفريات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحجيات‭ ‬تعرضت‭ ‬لضرر‭ ‬كامل‭ ‬بسبب‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬فيها‭.‬

ودعـا‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬لجنة‭ ‬تقوم‭ ‬بحصر‭ ‬المنازل‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬وتعويضها‭ ‬لأن‭ ‬العدد‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬حصره‭ ‬لكثرته‭ ‬ولأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المياه،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬تقوم‭ ‬بعملها‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬موجة‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬الخميس‭ ‬وهي‭ ‬مازالت‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬شفط‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬تجمعها‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬الدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬عبدالله‭ ‬القبيسي‭ ‬إن‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬لمواجهة‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بالموفقة‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هطولها،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬غرق‭ ‬بعض‭ ‬الشوارع‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬غرق‭ ‬بيوتها‭ ‬وتضررها‭.‬

وحول‭ ‬أعداد‭ ‬الصهاريج‭ ‬التي‭ ‬خصصتها‭ ‬البلدية‭ ‬لمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أعلن‭ ‬القبيسي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأضرار‭ ‬وتجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬4‭ ‬صهاريج‭ ‬فقط‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬للمحافظة‭ ‬فقط‭ ‬وتوجد‭ ‬في‭ ‬الجسرة،‭ ‬وكرزكان،‭ ‬والهملة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللوزي،‭ ‬وبعد‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬البلديات‭ ‬تم‭ ‬إخطارهم‭ ‬بضرورة‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬ليتم‭ ‬خدمة‭ ‬باقي‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬فتحات‭ ‬المجاري‭ ‬المخصصة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وصرف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تنظيفها‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬فيضانها‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬مسببة‭ ‬نقاط‭ ‬تجمع‭ ‬لمياه‭ ‬الأمطار‭ ‬وغرق‭ ‬الساحات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬غرق‭ ‬الشوارع‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بيوتا‭ ‬قد‭ ‬تضررت‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬عوازل‭ ‬الأمطار‭ ‬فيها‭ ‬بسبب‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بالتعجيزية‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬والتي‭ ‬تضمن‭ ‬وجود‭ ‬مفتاح‭ ‬إلكتروني‭ ‬وبريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬وشهادة‭ ‬راتب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اشتراطات‭ ‬أخرى،‭ ‬وطالب‭ ‬بمقترح‭ ‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭ ‬يتمحور‭ ‬حول‭ ‬إرساء‭ ‬خطط‭ ‬نهائية‭ ‬ليست‭ ‬ترقيعية‭ ‬حول‭ ‬التصدي‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭.‬

وعبّر‭ ‬القبيسي‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬والتي‭ ‬وصفها‭ ‬بالترقيعية‭ ‬نظرًا‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬حلول‭ ‬جذرية‭ ‬تقضي‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬خط‭ ‬الطوارئ‭ ‬المخصص‭ ‬لاستقبال‭ ‬بلاغات‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭.‬

كما أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬ابراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬بحرص‭ ‬فريق‭ ‬طوارئ‭ ‬الامطار‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬حالة‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وقيام‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬ووزير‭ ‬الاشغال‭ ‬ابراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬والوكلاء‭ ‬ومديري‭ ‬الادارات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬الوزارتين‭ ‬بزيارة‭ ‬منطقة‭ ‬اللوزي‭ ‬كأشد‭ ‬المواقع‭ ‬تضررا‭ ‬بحالة‭ ‬الامطار‭.‬

اشار‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬تعزيزا‭ ‬لمسؤولياتهم‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬مطالب‭ ‬المجتمع‭ ‬انتشروا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬لتحديد‭ ‬المواقع‭ ‬المتضررة‭ ‬بالأمطار‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬اجراء‭ ‬وفق‭ ‬الامكانيات‭ ‬الفنية‭ ‬المتاحة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الجهات‭ ‬التنفيذية‭ ‬المختصة‭ ‬لمعالجة‭ ‬الاضرار‭ ‬المحتملة‭.‬

وأشار‭ ‬الوداعي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الاضرار‭ ‬تمركزت‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والمواقع‭ ‬الرئيسية‭ ‬الاكثر‭ ‬تضررا‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬حصرها‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬السابق‭ ‬والمدرجة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المواقع‭ ‬الاكثر‭ ‬تضررا‭ ‬بالأمطار‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬الاعضاء‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬وفق‭ ‬البيانات‭ ‬المتاحة‭ ‬تأثر‭ ‬بالأمطار‭ ‬الطارئة‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬اللوزي‭ ‬وبوري‭ ‬وشارع‭ ‬الجنبية‭ ‬والبديع‭ ‬والهملة‭ ‬وجبلة‭ ‬حبشي‭ ‬وسلماباد‭ ‬وعالي‭ ‬واسكان‭ ‬الرملي‭ ‬وشارع‭ ‬21‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬525‭ ‬في‭ ‬سار‭ ‬والمرخ‭ ‬وشارع‭ ‬50‭ ‬في‭ ‬المقشع،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المواقع،‭ ‬وبين‭ ‬الوداعي‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الأمطار‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬حالة‭ ‬الامطار‭ ‬الطارئة‭ ‬ونتطلع‭ ‬الى‭ ‬تعاون‭ ‬أوثق‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الداخلة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬لمكافحة‭ ‬حالات‭ ‬الأمطار‭.‬

واختتم‭ ‬الوداعي‭ ‬تصريحه‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬مازال‭ ‬فريق‭ ‬الامطار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الاجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬والأعضاء‭ ‬البلديين‭ ‬يباشرون‭ ‬متابعاتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬خلفتها‭ ‬كميات‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬والرياح‭ ‬الشديدة‭ ‬السرعة‭ ‬التي‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬بعض‭ ‬الاعلانات‭ ‬والأشجار‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬توفيق‭ ‬الشيخ‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬حقيقية‭ ‬حول‭ ‬استقبالها‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الكمية‭ ‬من‭ ‬الأمطار‭ ‬والتي‭ ‬قلت‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬مل‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬لم‭ ‬يفوق‭ ‬الساعة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وشبكات‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬نتيجة‭ ‬الكم‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬استقبلته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬يومها‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬مؤكدًا‭ ‬دور‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬لإنجاح‭ ‬الخطة‭ ‬الموسميّة‭ ‬للموسم‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬صالح‭ ‬بوهزاع‭ ‬عن‭ ‬حال‭ ‬المحافظة‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬أضرارًا‭ ‬ولا‭ ‬نقاط‭ ‬تجمع‭ ‬لمياه‭ ‬الأمطار‭ ‬بذاك‭ ‬السوء‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬استقرار‭ ‬الأوضاع‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

وأكد‭ ‬بوهزاع‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬11‭ ‬صهريجا‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬6‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬البلديات‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬2‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬اطلع‭ ‬عليها‭ ‬بوهزاع‭. ‬