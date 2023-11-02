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الملكية للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر المصري تبحثان الاحتياجات الإغاثية في غزة

11/2/2023 7:07:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبتوجيه‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬عقد‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬اجتماعاً‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬رامي‭ ‬الناظر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري،‭ ‬بحث‭ ‬فيه‭ ‬أهم‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬والغذائية‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬تطورات‭ ‬الحرب‭. ‬

‭ ‬وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬وقوف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادةً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت‭ ‬والواضح‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والواجب‭ ‬الاخوي‭ ‬والإنساني‭ ‬تجاه‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭. ‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬فرضته‭ ‬تطورات‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬آلامهم‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬منحهم‭ ‬الثقة‭ ‬والأمل‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التوجيهات‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬عليه‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬مع‭ ‬حملة‭ ‬دعم‭ ‬أهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والمستمرة‭ ‬لتلقي‭ ‬التبرعات‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بأنه‭ ‬يتم‭ ‬دراسة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الإغاثية‭ ‬والتنموية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬لصالح‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬ثمن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتنموية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادةً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬توصيل‭ ‬المعونات‭ ‬الإغاثية‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتسليمها‭ ‬لجمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬تجهيز‭ ‬المساعدات‭ ‬بما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬وفقًا‭ ‬لاحتياجات‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

وبين‭ ‬الدكتور‭ ‬رامي‭ ‬الناظر،‭ ‬بأنه‭ ‬جار‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬ومعبر‭ ‬رفح‭ ‬البري‭ ‬لتسهيل‭ ‬عبور‭ ‬الشاحنات‭ ‬من‭ ‬المعبر‭. ‬

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