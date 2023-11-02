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القائد العام يشهد ختام تمرين القيادات صقر الشمال ويؤكد: هذه التمارين تعزز من القدرات القتالية وتصقل الخبرات

11/2/2023 7:06:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬ختام‭ ‬مجريات‭ ‬تمرين‭ ‬القيادات‭ ‬صقر‭ ‬الشمال‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬تنفذه‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بمشاركة‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬واطلع‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬وأساليب‭ ‬التدريب‭ ‬المشترك‭ ‬وخطط‭ ‬القيادة‭ ‬والسيطرة‭ ‬وطرق‭ ‬تنفيذ‭ ‬التطبيقات‭ ‬القيادية‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مراحل‭ ‬التمرين‭.‬



وأوضح‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬عقد‭ ‬وتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬التمارين‭ ‬المهمة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامجها‭ ‬التدريبي‭ ‬السنوي،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬ المسلحة،‭ ‬واهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ ولي‭ ‬العهد‭ ‬ نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ونوه‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬التمارين‭ ‬المشتركة‭ ‬ودورها‭ ‬الفعال‭ ‬كأحد‭ ‬متطلبات‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬القتالية‭ ‬وتوحيد‭ ‬المفاهيم‭ ‬بين‭ ‬المشاركين،‭ ‬وصقل‭ ‬الخبرات‭ ‬الميدانية‭ ‬القيادية،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬العسكرية،‭ ‬والاستعداد‭ ‬القتالي،‭ ‬وتنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬والتصدي‭ ‬للمخاطر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬دائماً‭ ‬اليقظة‭ ‬والتأهب‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬وحماية‭ ‬مكتسباته‭ ‬ ومنجزاته‭ ‬الحضارية ‭ ‬وترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

موضحاً‭ ‬أن‭ ‬التدريب‭ ‬هو‭ ‬القاعدة‭ ‬الأساسية‭ ‬لتقييم‭ ‬كفاءة‭ ‬الوحدات،‭ ‬والقيادات،‭ ‬والضباط،‭ ‬والأفراد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التمرين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفدها‭ ‬بأحدث‭ ‬مناهج‭ ‬الإعداد‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬والعملياتي‭ ‬المستندة‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬النظريات‭ ‬العلمية‭ ‬والعسكرية‭ ‬المعاصرة‭.‬

وأعرب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التمرين‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬التمرين‭. ‬

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