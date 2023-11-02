القائد العام يشهد ختام تمرين القيادات صقر الشمال ويؤكد: هذه التمارين تعزز من القدرات القتالية وتصقل الخبرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ختام مجريات تمرين القيادات صقر الشمال 2023، الذي تنفذه قوة دفاع البحرين بمشاركة الحرس الوطني، وذلك صباح أمس واطلع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين من كثب على إجراءات وأساليب التدريب المشترك وخطط القيادة والسيطرة وطرق تنفيذ التطبيقات القيادية للعمليات في مختلف مراحل التمرين.
وأوضح القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين تواصل عقد وتنفيذ هذه التمارين المهمة ضمن برنامجها التدريبي السنوي، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.
ونوه القائد العام لقوة دفاع البحرين بأهمية هذه التمارين المشتركة ودورها الفعال كأحد متطلبات تعزيز القدرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين المشاركين، وصقل الخبرات الميدانية القيادية، ورفع مستوى الكفاءة العسكرية، والاستعداد القتالي، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات والتصدي للمخاطر في مختلف الظروف والتي تتطلب دائماً اليقظة والتأهب للدفاع عن الوطن الغالي وحماية مكتسباته ومنجزاته الحضارية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المملكة.
موضحاً أن التدريب هو القاعدة الأساسية لتقييم كفاءة الوحدات، والقيادات، والضباط، والأفراد المشاركين في التمرين، فضلاً عن رفع مستوى الجاهزية القتالية، من خلال رفدها بأحدث مناهج الإعداد والتدريب في المجال العسكري والعملياتي المستندة على أحدث النظريات العلمية والعسكرية المعاصرة.
وأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن اعتزازه بالجهود المشتركة المبذولة من قبل المشاركين في التمرين من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني التي أدت إلى تحقيق النتائج الإيجابية وساهمت في نجاح التمرين.
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